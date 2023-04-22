Дуэт « » – помог команде захватить лидерство в серии первого раунда с « » (99:79, 2-1).

В третьем матче противостояния Брансон и Барретт набрали на двоих 40 очков.

На счету Джейлена 21 очко, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата. Ар Джей набрал 19 очков, 8 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

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