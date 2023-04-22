Джейлен Брансон и Ар Джей Барретт набрали на двоих 40 очков в 3-м матче с «Кливлендом»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джейлен Брансон Ар Джей Барретт Баскетбол

Дуэт «Нью-Йорка» Джейлен БрансонАр Джей Барретт помог команде захватить лидерство в серии первого раунда с «Кливлендом» (99:79, 2-1).

В третьем матче противостояния Брансон и Барретт набрали на двоих 40 очков.

На счету Джейлена 21 очко, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата. Ар Джей набрал 19 очков, 8 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

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4 комментария

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hodor 12
Привет Далласу и его менеджменту... Сейчас они вместе с Ирвингом уже на рыбалке в отпуске
+6
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ShowTime.
читал перед ПО комменты , мол 4:1,4:0 кавс уверенно вынесут никс. не надо недооценивать их
+4
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Константин Согрин
Я заметил, что в последнее время редакторы Спортса демонстрируют удивительные знания математики)))
+1
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Nikolay
На двоих набрали 40 очков, вот это новость!
+2
-1
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