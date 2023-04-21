Дэнни Грин: «Донован Митчелл достаточно скромен, чтобы оставаться требовательным к себе и спокойно относиться к критике»

Теги Кливленд НБА Дэнни Грин НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Защитник «Кливленда» Дэнни Грин рассказал о чертах характера лидера команды Донована Митчелла, которые отличают его от других игроков Лиги.

«Донован Митчелл – очень редкий тип суперзвезды. Достаточно скромен, чтобы спрашивать с себя, требовать ответственности и не бояться критики. Не так много парней, которые с одной стороны ранимы, способны спокойно воспринимать мнение со стороны, и он один из них.

Так что это одна из тех вещей, которые я очень ценю в нем. Донован не начинает спорить в ответ, он такой: «Хм, давай найдем коммпромисс. Посмотрим, что я делаю не так». Такой подход делает игру с ним намного легче, а мы, как партнеры по команде, стараемся в ответ упростить жизнь ему», – сказал Грин в очередном эпизоде своего подкаста.

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2 комментария

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Killmeporch
Прекрасный игрок, в Кливленд отлично вписался. Как будто всегда там и играл
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