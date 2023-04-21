Джоэл Эмбиид: «Я слишком зрелый для того, чтобы вестись на провокации»

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на послематчевой пресс-конференции отметил, что не поддается на провокации со стороны «Бруклина» (0-3).

«Всю игру было видно, что они делают – просто пытаются меня раззадорить. Моя ценность как игрока слишком велика, чтобы ввязываться в это. Меня бьют по спине, а судьи ничего не замечают. Лупят сзади, по коленям каждый раз, и это нормально.

Вы же видите их план на игру. Нужно вывести меня на эмоции, выпросить удаление. Я слишком зрелый, чтобы повестись на это. Поэтому просто занялся делом, и мы добились победы», – сказал центровой.

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18 комментариев

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Олененок Бэмби
Всю игру терпел-терпел, терпел-терпел, и на второй минуте немножко всё-таки проявил эмоции, ага)
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p
Ага, на мвп тебе тоже все равно)
+22
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Jerry Rodrogha
Когда успел повзрослеть? На третьей минуте матча?
+18
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Vers
Просто внезапно захотелось пнуть по яйкам
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DORIRA
То заявляет, что хочет награду мвп, то заявляет, что ему на эту награду пофиг. То пинает людей по яйцам в ответ на провокацию, то он слишком зрелый, чтобы на провокации вестись. Невероятный человек!
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Antosha-grisha
Джоэл конечно игрок знатный спору нет . Но как личность всю его карьеру терпеть его не могу , фейк ходячий .
А самый знаменитый момент для меня связанный с ним , это когда фила его выбрала на драфте и показали его реакцию ( олды вспомнят ).
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UBAH_TAPAHOB
Ответ Vers
Просто внезапно захотелось пнуть по яйкам
да это просто резко нога подзатекла, вот и решил ее выпрямить, потрясти, размять ))
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armageddon123456
Поэтому... Барабанная дробь... Повелся на провокацию... Гений просто
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Рахон Р.
Ответ Jerry Rodrogha
Когда успел повзрослеть? На третьей минуте матча?
когда понял, что удалить могут, сразу вся жизнь перед глазами пронеслась, в бороде седая прядь возникла, тогда и повзрослел.
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Birdman NBA
Ответ Antosha-grisha
Джоэл конечно игрок знатный спору нет . Но как личность всю его карьеру терпеть его не могу , фейк ходячий . А самый знаменитый момент для меня связанный с ним , это когда фила его выбрала на драфте и показали его реакцию ( олды вспомнят ).
Мда, узнай что такое задержка трансляции
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beregost
Да, мы заметили
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jonnysilverhand01
Зато ты слишком не зрелый для того, чтобы плакать о призе МВП каждый год
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mqh9pzrxgf
Ответ Vanila Panda
и что такого, что он не хотел в помойную организацию?
Пусть скажет спасибо) сколько его терпели и ждали)
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