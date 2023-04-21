Звездный центровой «Филадельфии» на послематчевой пресс-конференции отметил, что не поддается на провокации со стороны « » (0-3).

«Всю игру было видно, что они делают – просто пытаются меня раззадорить. Моя ценность как игрока слишком велика, чтобы ввязываться в это. Меня бьют по спине, а судьи ничего не замечают. Лупят сзади, по коленям каждый раз, и это нормально.

Вы же видите их план на игру. Нужно вывести меня на эмоции, выпросить удаление. Я слишком зрелый, чтобы повестись на это. Поэтому просто занялся делом, и мы добились победы», – сказал центровой.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого