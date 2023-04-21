Джоэл Эмбиид: «Я слишком зрелый для того, чтобы вестись на провокации»
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на послематчевой пресс-конференции отметил, что не поддается на провокации со стороны «Бруклина» (0-3).
«Всю игру было видно, что они делают – просто пытаются меня раззадорить. Моя ценность как игрока слишком велика, чтобы ввязываться в это. Меня бьют по спине, а судьи ничего не замечают. Лупят сзади, по коленям каждый раз, и это нормально.
Вы же видите их план на игру. Нужно вывести меня на эмоции, выпросить удаление. Я слишком зрелый, чтобы повестись на это. Поэтому просто занялся делом, и мы добились победы», – сказал центровой.
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