Хавьер Паскуаль: «Не только Эртель, а вся команда должна играть лучше»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом (0-2).
«У нас 0-2, больше нечего добавить. Во второй игре мы были более близки к победе, но в последней четверти прекратили играть. Надо быть готовыми к следующему матчу.
Игра Эртеля? Не только он, а вся команда должна играть лучше. Я поддерживаю его по ходу сезона, как и всех игроков. Нам нужно быть готовыми к третьей игре. Мы будем готовы к третьему матчу», – признался испанец.
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