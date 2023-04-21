Хавьер Паскуаль: «Не только Эртель, а вся команда должна играть лучше»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом (0-2).

«У нас 0-2, больше нечего добавить. Во второй игре мы были более близки к победе, но в последней четверти прекратили играть. Надо быть готовыми к следующему матчу.

Игра Эртеля? Не только он, а вся команда должна играть лучше. Я поддерживаю его по ходу сезона, как и всех игроков. Нам нужно быть готовыми к третьей игре. Мы будем готовы к третьему матчу», – признался испанец.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий