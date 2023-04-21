Хавьер Паскуаль: «Не только Эртель, а вся команда должна играть лучше»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с (0-2).

«У нас 0-2, больше нечего добавить. Во второй игре мы были более близки к победе, но в последней четверти прекратили играть. Надо быть готовыми к следующему матчу.

Игра Эртеля? Не только он, а вся команда должна играть лучше. Я поддерживаю его по ходу сезона, как и всех игроков. Нам нужно быть готовыми к третьей игре. Мы будем готовы к третьему матчу», – признался испанец.

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