Велимир Перасович: «В прошлом сезоне мы тоже открыли счет в полуфинале с «Зенитом», но в итоге проиграли серию»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о настрое команды на второй матч серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом» (1-0).

«Безусловно, нам было крайне важно начать серию с победы. Но мы понимаем, что это только первый матч. Считаю вторую игру более значимой, поскольку такой отличный тренер, как Паскуаль, обязательно найдет способ мотивировать свою команду и постарается удивить нас. Мы должны быть к этому готовы.

В прошлом сезоне мы также открыли счет в полуфинале с «Зенитом», но в итоге проиграли серию. Поэтому важно извлечь уроки и не забывать, что для выхода в финал нам необходимо добыть еще три победы», – заявил Перасович.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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