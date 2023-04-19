«Ситуация была немного безумной». Горан Драгич рассказал, почему не остался в «Бруклине»

Теги Милуоки Бруклин НБА Горан Драгич Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Горан Драгич рассказал, почему в 2022 году не стал подписывать новый контракт с «Бруклином».

«Это часть бизнеса. Я знаю, что уже не молод. Я мог подписать новый контракт с «Бруклином», но не хотел находиться в той ситуации, потому что она была немного безумной.

Я хотел найти более спокойную и стабильную команду. Я подумал, что такой командой станет «Чикаго», – рассказал словенец.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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2 комментария

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xamer 9
Подумал, что стабильной командой станет Чикаго, и поэтому в дедлайн отчислился оттуда, перешёл в Милуоки, и теперь отсутствует в ротации команды в плей-офф.
+7
0
+7
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Sweetener
Ответ xamer 9
Подумал, что стабильной командой станет Чикаго, и поэтому в дедлайн отчислился оттуда, перешёл в Милуоки, и теперь отсутствует в ротации команды в плей-офф.
Консультантом по Майами зато работает
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