«Ситуация была немного безумной». Горан Драгич рассказал, почему не остался в «Бруклине»

Разыгрывающий « » рассказал, почему в 2022 году не стал подписывать новый контракт с « ».

«Это часть бизнеса. Я знаю, что уже не молод. Я мог подписать новый контракт с «Бруклином», но не хотел находиться в той ситуации, потому что она была немного безумной.

Я хотел найти более спокойную и стабильную команду. Я подумал, что такой командой станет «Чикаго», – рассказал словенец.

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