«Я стремлюсь к чемпионству». Клэй Томпсон отреагировал на слова Воджнаровски о новом максимальном контракте

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон ответил на заявление инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски о новом контракте игрока.

Ранее Воджнаровски сообщил, что «Томпсон рассчитывает на максимальное продление этим летом».

4-кратный чемпион НБА отреагировал: «Я стремлюсь к чемпионству, а все остальное само собой образуется».

В минувшем регулярном чемпионате Томпсон в среднем набирал 21,9 очка при 41% реализации из-за дуги. На следующий сезон игроку гарантированы 43,2 млн долларов.

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7 комментариев

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TurboMen
если он благоразумный, то пойдёт на снижение и выберет срок, а не сумму.
+24
-1
+23
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Адильхан Абдусаламов
Просто уже надоело один палец зажимать показывая количество перстней.Было бы намного удобнее показывать просто 5 пальцев
+23
0
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Михаил Евдокимов
Ответ Южанин78
Такое впечатление что ГСВ решил раз в Сакраменто Майк Браун и они так здорово играли в регулярки, то они сейчас под Голден Стейт лягут и будут рады сезону
Ну конечно, Томпсон должен был сказать, что "Я хочу новый контракт, а на чемпионство плевать". Так по твоему?
+11
0
+11
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Goddemic
Не образуется. В случае победы ГСВ смысла продлевать на большие деньги его нет - чемпионство-то уже добыто. В случае поражения можно сказать, что Клэй не тянул - а, значит, продлевать его на большие деньги смысла нет. И в целом, клубу скорее выгодно притормозить это продление и разобраться с Грином
+2
0
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Abdulla
Ответ TurboMen
если он благоразумный, то пойдёт на снижение и выберет срок, а не сумму.
Это да. В своё время Уиггинс вполне согласился на 33 на несколько лет (по памяти), хотя претендовал на максималку.
Хотел остаться в команде, где у него всё хорошо.
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