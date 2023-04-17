«Я стремлюсь к чемпионству». Клэй Томпсон отреагировал на слова Воджнаровски о новом максимальном контракте
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон ответил на заявление инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски о новом контракте игрока.
Ранее Воджнаровски сообщил, что «Томпсон рассчитывает на максимальное продление этим летом».
4-кратный чемпион НБА отреагировал: «Я стремлюсь к чемпионству, а все остальное само собой образуется».
В минувшем регулярном чемпионате Томпсон в среднем набирал 21,9 очка при 41% реализации из-за дуги. На следующий сезон игроку гарантированы 43,2 млн долларов.
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Хотел остаться в команде, где у него всё хорошо.