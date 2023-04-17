Атакующий защитник « » ответил на заявление инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски о новом контракте игрока.

Ранее Воджнаровски сообщил, что «Томпсон рассчитывает на максимальное продление этим летом».

4-кратный чемпион отреагировал: «Я стремлюсь к чемпионству, а все остальное само собой образуется».

В минувшем регулярном чемпионате Томпсон в среднем набирал 21,9 очка при 41% реализации из-за дуги. На следующий сезон игроку гарантированы 43,2 млн долларов.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым