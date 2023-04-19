Кевин Дюрэнт и Расселл Уэстбрук поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после матча
Звезды НБА Кевин Дюрэнт («Финикс») и Расселл Уэстбрук («Клипперс») поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после второго матча серии между командами.
Отношения между Дюрэнтом и Уэстбруком испортились в 2016 году, когда форвард решил перебраться из «Оклахомы» в «Голден Стэйт».
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