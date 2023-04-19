Кевин Дюрэнт и Расселл Уэстбрук поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после матча

Теги Клипперс Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звезды НБА Кевин Дюрэнт («Финикс») и Расселл УэстбрукКлипперс») поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после второго матча серии между командами.

Отношения между Дюрэнтом и Уэстбруком испортились в 2016 году, когда форвард решил перебраться из «Оклахомы» в «Голден Стэйт».

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6 комментариев

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ZhunusOFF
Только в НБА можно увидеть, как Кексик шлёпает Черепаху по заднице.
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MetaPeaceWorld
Встретились кореша после больших каникул в фойе школы...Все движения Дюранта со спины на этом видео похожи на такого типа одноклассника, который за лето вырос резко сантимов на 15, а в голове всё такой же семиклашка и движения такие же, как у подростка в бейсболке, хоть мужику уже и 35-ый год. Эдакий Шелдон Купер (Теория большого взрыва) от спорта...
+8
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artcity
Это за Рассом мужик ходит с сумками?!
Так устают что сил носить самому уже нет?
)
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Илья Купол
Рассел Гачибрук
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xamer 9
Ответ ZhunusOFF
Только в НБА можно увидеть, как Кексик шлёпает Черепаху по заднице.
Если ЛАК победит Санс, то кто то должен нарисовать эту картинку, Уэстбрук должен в ней обязательно улыбаться.
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Rick Sorkin
Ответ artcity
Это за Рассом мужик ходит с сумками?! Так устают что сил носить самому уже нет? )
Создают рабочие места
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