Кевин Дюрэнт и Расселл Уэстбрук поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после матча

Звезды НБА Кевин Дюрэнт (« ») и (« ») поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении после второго матча серии между командами.

Отношения между Дюрэнтом и Уэстбруком испортились в 2016 году, когда форвард решил перебраться из «Оклахомы» в «Голден Стэйт».

У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов