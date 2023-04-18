Стефен Карри впервые в карьере начал серию плей-офф с двух поражений

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» Стефена Карри в понедельник проиграл в гостях «Сакраменто» (106:114, 0-2), потерпев второе поражение подряд на старте серии.

Карри впервые в карьере начал серию плей-офф с двух поражений.

«Уорриорз» последний раз уступали 0-2 «Юте» в 2007 году, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу клуба из Солт-Лейк-Сити.

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28 комментариев

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semavolley
Ответ Владимир Алексеев
затащить в клатч и выиграть с небольшим отрывом - это стиль всех команд Леброна. ГС эпохи Карри привыкли делать отрывы по 20+ очков, с чем их обломали особенно в этом сезоне. ГС эпохи Карри почило пару лет назад.
ГС эпохи Карри - действующие чемпионы)))
+33
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+33
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Илья Петров
Сейчас главное дома не облажаться. В гостях хоть и проиграли, но оба раза исход решался в концовке матча. В одну калитку не сливают игры и то хорошо. Если цеплять все домашние, возможно 1 из 4 гостевых должны зацепить. С другой стороны, если Кингс зацепят выездную то конец сезона.
+37
-8
+29
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Данил Ильинский
Быстро, конечно, влажные прогнозы про легкую серию для ГСВ столкнулись с суровой реальностью. Уже 2-0 и пока даже не видно, чтобы серия так резко перевернулась, как было с Бакс - Торонто годами ранее. Даже если ГСВ и возьмут свои домашние игры, то преимущество площадки все равно за Королями, но я могу поверить, что Сакраменто могут зацепить одну в гостях и тогда большая беда наступит у Воинов. Очень надеюсь, что все решится в 7 встрече, серия крайне интересная
+18
-4
+14
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Илья Петров
Ответ Владимир Алексеев
"В одну калитку не сливают игры и то хорошо." - в НБА это ни о чем не говорит. По итогам 82 матчей регулярки 21 команда имеют разницу забитых и пропущенных от -3,9 очка до +3,9, то есть как видим очень близкие средние исходы.
Очень даже имеет значение. ГС очень плохо играют на выезде, сейчас же обе выездные игры затаскивают в клатч, да там сыпятся. Некий оптимизм сохраняется, если на выезде (в котором плохо играют весь сезон) имеют шансы, значит дома вполне себе могут сделать 2-2. Если сделают, кто знает как пойдет дальше...
+14
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leon01
Ответ рождённый в СССР
Барнса поменяли на Дюранта - все правильно сделали. Сегодня Барнс такой же никакой как в последний его ПО с ГСВ - руинил всё как Пул сейчас
С барнсом это был настоящий гсв, с Кешей это была другая команда, не оригинал
+4
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xamer 9
Ответ Andy
Грин не звезда уровня Стефа и Клэя. Клэй пропускал сезон. поэтому все верно написали, тут в основном поклонники Стефа сидят)
Про то, что Клей пропускал 1 раз ПО я написал.
Правильно на ваш взгляд. Не знаю, как вы, но для меня всегда ГСВ - это не Карри и все остальные, это команда Стефа, Клея, Дрея и Керра.
+4
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Andy
Ответ xamer 9
Почему акцент в новости сделан именно на Карри, если кроме него столько же раз в ПО был Дреймонд Грин. И Томпсон, который пропустил лишь один ПО из за травмы, тоже начал серию с двух поражений впервые. В общем, странно выделять только Стефана
Грин не звезда уровня Стефа и Клэя. Клэй пропускал сезон. поэтому все верно написали, тут в основном поклонники Стефа сидят)
+5
-2
+3
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Данил Ильинский
Ответ Andy
Комментарий удален модератором
ну, дружок, почитай тогда, что тут писали, когда их пара определилась, умник такой. А на ГСВ мне все равно, я за Бостон топлю
+4
-1
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Илья Кашицин
Ответ Илья Петров
Сейчас главное дома не облажаться. В гостях хоть и проиграли, но оба раза исход решался в концовке матча. В одну калитку не сливают игры и то хорошо. Если цеплять все домашние, возможно 1 из 4 гостевых должны зацепить. С другой стороны, если Кингс зацепят выездную то конец сезона.
главное чтобы Грина не дисквалифицировли
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Nightyork97
Ответ Andy
Комментарий удален модератором
А что случилось? Игры в регулярке не показатель, в плей-офф будет совсем другая игра. Мы сами выбрали Сакраменто, как в прошлом году. Вернулся ГП2, Уиггинс, скамейка не хуже. Энди, почему мы проигрываем команде сидевшей 17 лет без плей-оффа. Никак не пойму. Нас ждет минимум финал конфы, ну.
+9
-8
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Владимир Алексеев
Ответ Илья Петров
Сейчас главное дома не облажаться. В гостях хоть и проиграли, но оба раза исход решался в концовке матча. В одну калитку не сливают игры и то хорошо. Если цеплять все домашние, возможно 1 из 4 гостевых должны зацепить. С другой стороны, если Кингс зацепят выездную то конец сезона.
"В одну калитку не сливают игры и то хорошо." - в НБА это ни о чем не говорит. По итогам 82 матчей регулярки 21 команда имеют разницу забитых и пропущенных от -3,9 очка до +3,9, то есть как видим очень близкие средние исходы.
+3
-2
+1
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scorp19
Да это не сезон ГСВ чего уж тут говорить. Не слили бы серию в сухую, уже было бы хорошо. А дальше летом нужно что-то делать с составом если хотя дать последний шанс Стефу побороться за пятый титул.
+4
-3
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Andy
Ответ Данил Ильинский
Быстро, конечно, влажные прогнозы про легкую серию для ГСВ столкнулись с суровой реальностью. Уже 2-0 и пока даже не видно, чтобы серия так резко перевернулась, как было с Бакс - Торонто годами ранее. Даже если ГСВ и возьмут свои домашние игры, то преимущество площадки все равно за Королями, но я могу поверить, что Сакраменто могут зацепить одну в гостях и тогда большая беда наступит у Воинов. Очень надеюсь, что все решится в 7 встрече, серия крайне интересная
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xamer 9
Ответ Дядя Санжар
Грин в данное время ролевик, пытаюшийся возомнить себя звездой, уйдёт он никто и не заметит..
Да да, парень после окончания карьеры гарантированно будет в зале славы, все забудут, конечно)
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xamer 9
Ответ Potors
Карри дольше всех в команде из перечисленных - так новость значимее.
Даже если так - рекорд же про плей-офф, а он вместе с Дрэем и Клэем всегда играл в ПО.
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рождённый в СССР
Ответ leon01
думаю первую игру сакраменто дадут гсв чтобы пар вышел,а след 2 заберут,к сожалению этот сценарий более правдоподобен...нет скамейки у гсв...просто нет...все эти девинчецо,и прочая гоп компания...не для плова.пул контракт со след.года больше 30 лямов..боятся дать ему минуты,чтобы окончательно не похоронил..и он сидит и лыбиться на скамейке.насчёт луни у меня всегда были сомнения...он не топовый центр и не в десятке...подборы да...и даже на чужих щитах,но у него нет броска от слова совсем...и 6-10 очков за матч в среднем...тот же сабонис без проска набирает 20.+ уигинс хороший матч..но куча детских ошибок и потерь....остальные средне херово.надо было вернуть портера и не дать уйти барнсу 7лет назад...он классный
Барнса поменяли на Дюранта - все правильно сделали.
Сегодня Барнс такой же никакой как в последний его ПО с ГСВ - руинил всё как Пул сейчас
+1
-1
0
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рождённый в СССР
Ответ leon01
С барнсом это был настоящий гсв, с Кешей это была другая команда, не оригинал
согласен, движение мяча остановилось
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Potors
Ответ xamer 9
Почему акцент в новости сделан именно на Карри, если кроме него столько же раз в ПО был Дреймонд Грин. И Томпсон, который пропустил лишь один ПО из за травмы, тоже начал серию с двух поражений впервые. В общем, странно выделять только Стефана
Карри дольше всех в команде из перечисленных - так новость значимее.
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Andy
Ответ Nightyork97
Уровень недоверия - минимальный
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Дима Оксентюк
Чет ГСВ совсем плохо смотрятся. Походу реально отлетят в 1-м раунде. Ну да были на выезде, вот только читают воинов как открытую книгу. Все что нужно делать, это не давать бросать трехи Клею и Карри. А под кольцом у них шансов нет. Со скамейки только Пэйтон что-то может. Че, де там изи данки для Куминги, лайапы Пула, а ну да, защитников поставили. А чтобы с трех профит был, ему надо раз 10 кинуть для разминки, а тут борьба за каждое очко. Грин тоже еще та абуза. Да защита у него отличная, но у него столько шансов под кольцом забить, но у него нет броска. Короче если воины не найдут ключ в игре под кольцом, про трехи можно забыть, а это их основное оружее и Клей выпадает. Еле еле пару бросков наскреб. Еще и поддержка болельщиков у королей конечно бешеная. В данном случае преимущество площадки не просто слова. Посмотрим как будет у воинов.
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A. V.
Ничего, доведут до 1-3 и отыграются
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leon01
думаю первую игру сакраменто дадут гсв чтобы пар вышел,а след 2 заберут,к сожалению этот сценарий более правдоподобен...нет скамейки у гсв...просто нет...все эти девинчецо,и прочая гоп компания...не для плова.пул контракт со след.года больше 30 лямов..боятся дать ему минуты,чтобы окончательно не похоронил..и он сидит и лыбиться на скамейке.насчёт луни у меня всегда были сомнения...он не топовый центр и не в десятке...подборы да...и даже на чужих щитах,но у него нет броска от слова совсем...и 6-10 очков за матч в среднем...тот же сабонис без проска набирает 20.+ уигинс хороший матч..но куча детских ошибок и потерь....остальные средне херово.надо было вернуть портера и не дать уйти барнсу 7лет назад...он классный
0
0
0
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Klna Jislime
Сакраменто достойное сопротивление оказал, сегодня фокс, хертер, монк и барнс хорошо себя проявили, когда нужно было забивали
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xamer 9
Почему акцент в новости сделан именно на Карри, если кроме него столько же раз в ПО был Дреймонд Грин. И Томпсон, который пропустил лишь один ПО из за травмы, тоже начал серию с двух поражений впервые. В общем, странно выделять только Стефана
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Undrey
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