Стефен Карри впервые в карьере начал серию плей-офф с двух поражений
«Голден Стэйт» Стефена Карри в понедельник проиграл в гостях «Сакраменто» (106:114, 0-2), потерпев второе поражение подряд на старте серии.
Карри впервые в карьере начал серию плей-офф с двух поражений.
«Уорриорз» последний раз уступали 0-2 «Юте» в 2007 году, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу клуба из Солт-Лейк-Сити.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
Правильно на ваш взгляд. Не знаю, как вы, но для меня всегда ГСВ - это не Карри и все остальные, это команда Стефа, Клея, Дрея и Керра.
Сегодня Барнс такой же никакой как в последний его ПО с ГСВ - руинил всё как Пул сейчас