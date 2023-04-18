« » в понедельник проиграл в гостях « » (106:114, 0-2), потерпев второе поражение подряд на старте серии.

Карри впервые в карьере начал серию плей-офф с двух поражений.

«Уорриорз» последний раз уступали 0-2 «Юте» в 2007 году, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу клуба из Солт-Лейк-Сити.

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