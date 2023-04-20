Юрица Жужа: «Эмоции после удаления Секулича помогли «Локо» переломить ход матча»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Юрица Жужа Баскетбол

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа отметил, что выплеск эмоций после удаления Александера Секулича помогли команде переломить ход 3-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (84:81, 2-1).

«Хочу поздравить нашу команду: поначалу действовали мягко, но нашли в себе силы перевернуть матч. В четвертой четверти можно было увидеть, как мы хотим выглядеть каждую секунду каждого матча. Надеюсь, эта победа прибавит ребятам веры в свои силы.

Когда главного тренера удаляют, у ассистента особенно нет времени, чтобы осмыслять ответственность. Ты просто пытаешься внушить парням уверенность в том, что они должны верить в себя, несмотря ни на что.

Долгое время казалось, что выплеск эмоций, когда Секулич был удален, навредил «Локомотиву-Кубань». Но в итоге именно эмоции помогли переломить ход матча», – сказал Жужа.

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