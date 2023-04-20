Кевин Дюрэнт: «Аура вокруг звания MVP уже не та, что была раньше»
MVP сезона-2013/14 Кевин Дюрэнт считает, что шарм звания самого ценного игрока регулярного чемпионата развеялся с течением времени.
«Оно все еще несет ценность. Ты по-прежнему должен быть на высочайшем уровне. Но аура, таинственность вокруг звания MVP уже не та, что была раньше. Мы ведь практически ничего не знали о лучших игроках Лиги. Сейчас же каждая индустрия, куда ни посмотри, абсолютно прозрачна для взгляда со стороны», – сказал Дюрэнт в очередном выпуске Boardroom.
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