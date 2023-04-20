Крис Миддлтон: «Джо Инглс – самый медленный игрок на площадке и, наверное, наименее атлетичный»
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон посмеялся над партнером по команде Джо Инглсом, который набрал 17 очков, 4 подбора и 4 передачи во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (138:122, 1-1).
«Он невероятно уверен в себе.
Самый медленный игрок на площадке и, наверное, наименее атлетичный, но он баскетболист. Он любит забрасывать в важные моменты. И он боец», – сказал Миддлтон.
«Самый медленный? На площадке? Он не смотрел видео со своими моментами?» – ответил Инглс.
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