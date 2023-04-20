Крис Миддлтон: «Джо Инглс – самый медленный игрок на площадке и, наверное, наименее атлетичный»

Теги Майами Милуоки НБА Джо Инглс НБА плей-офф Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон посмеялся над партнером по команде Джо Инглсом, который набрал 17 очков, 4 подбора и 4 передачи во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (138:122, 1-1).

«Он невероятно уверен в себе.

Самый медленный игрок на площадке и, наверное, наименее атлетичный, но он баскетболист. Он любит забрасывать в важные моменты. И он боец», – сказал Миддлтон.

«Самый медленный? На площадке? Он не смотрел видео со своими моментами?» – ответил Инглс.

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lay's
Рад что Инглз успешно восстановился от крестов, а то я уж и на худшее надеялся, учитывая возраст и «атлетичность» :)
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Смотрел сегодня нарезку встречи, так передвигается он, как Дирк в последний сезон :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий