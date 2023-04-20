Игрокам «Зенита» запретили общаться с УНИКСом и прессой («Свободный агент»)

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Игрокам «Зенита» на время полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа запретили общаться с соперниками и представителями СМИ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Об этом каналу рассказал один из игроков команды на условиях анонимности.

После двух матчей в Казани «Зенит» уступает УНИКСу  в серии со счетом 0-2. Третья встреча состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.

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5 комментариев

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Додик Аксель
Запретите ещё им мазать штрафные и делать пробежки...
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Сергей Орлов
Совковые методы у нас в ходу.
+5
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Олег Устименко
Ответ Додик Аксель
Запретите ещё им мазать штрафные и делать пробежки...
и фолить☝️
+3
-1
+2
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Nick Crosier
паскуаль видимо сильно разозлился.
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sonny91
Ответ Сергей Орлов
Совковые методы у нас в ходу.
согласен-хотел описать одним словом но повторяться не буду. надо еще закрыть на базе и забрать гаджеты
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