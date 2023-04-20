Игрокам «Зенита» запретили общаться с УНИКСом и прессой («Свободный агент»)

Игрокам « » на время полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа запретили общаться с соперниками и представителями СМИ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Об этом каналу рассказал один из игроков команды на условиях анонимности.

После двух матчей в Казани «Зенит» уступает УНИКСу в серии со счетом 0-2. Третья встреча состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.

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