Александр Емченко: «Верим в себя и в то, что у нас всё получится»

Защитник « ива-Кубань» Александр Емченко в преддверии третьего матча (1-1) рассказал, что команда верит в возможность обыграть московский ЦСКА в серии.

– У ЦСКА получил травму Милутинов. Насколько серьезна эта потеря для армейцев?

– Ну, в принципе да, это серьезно. Милутинов показывает очень хорошую игру. Считаю, что он претендент на звание MVP в этом сезоне. Это очень важный игрок для армейцев. Но ЦСКА есть ЦСКА: они без Николы тоже показывают хороший баскетбол. К тому же, они, напротив, сейчас могут сыграть агрессивнее: мол, давайте, за Милутинова, еще лучше и увереннее играть. А так, желаю Николе скорейшего выздоровления. Это очень обидно – в конце матча получить травму.

– Есть ли чувство, что можете выйти в финал турнира?

– Конечно. Если бы было по‑другому, если бы не верили, то не тратили бы силы и, наверное, проиграли бы. Я третий год в основной команде «Локо», и сейчас впервые за три года зашел в раздевалку на арене армейцев с ощущением победы! За это время ни разу не заходил туда радостный. Сейчас же удалось испытать такие эмоции. Мы доказали себе, что можем побеждать в таких серьезных матчах. Это полуфинал, это очень интересно. В любом случае верим в себя и в то, что у нас всё получится, – отметил Емченко в разговоре с «Матч ТВ».

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