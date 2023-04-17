Карл-Энтони Таунс после поражения от «Денвера»: «Один из тех дней, когда ничего не получается. Бывает»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс после поражения от «Денвера» (80:109) остается в приподнятом настроении.

«Чувствовал сегодня бросок, честно говоря. Все было нормально. Просто один из тех дней, когда ничего не получается. Совершал хорошие броски, оставаясь агрессивным.

Бывает. Двигаемся дальше, забываем игру. Я чертовски меткий стрелок. Знаю это, верю в это, уже доказывал это», – приводит слова Таунса обозреватель «Миннесоты» Дэнни Мур.

Центровой реализовал лишь 5 бросков из 15, дважды смазав с линии штрафных.

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6 комментариев

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TurboMen
игры с ЛАЛ и ОКС обнадёживали, вполне возможно действительно случайность. Да и кто вообще будет осуждать команду проигравшую первой команде конференции в гостях? Это скорее наоборот, вылили бы помои на Денвер и посыпали голову пеплом если бы у них что-то не получилось.
Ещё будут домашние игры, перестроятся, я верю в борьбу в этой серии.
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maryat
Похоже у него ещё три таких дня будет
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ну ничего страшного, еще чуть-чуть и в Колду можно будет спокойно рубиться, каникулы не за горами.
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Ivan85
в колду поиграет и забудет
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