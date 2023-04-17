Карл-Энтони Таунс после поражения от «Денвера»: «Один из тех дней, когда ничего не получается. Бывает»
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс после поражения от «Денвера» (80:109) остается в приподнятом настроении.
«Чувствовал сегодня бросок, честно говоря. Все было нормально. Просто один из тех дней, когда ничего не получается. Совершал хорошие броски, оставаясь агрессивным.
Бывает. Двигаемся дальше, забываем игру. Я чертовски меткий стрелок. Знаю это, верю в это, уже доказывал это», – приводит слова Таунса обозреватель «Миннесоты» Дэнни Мур.
Центровой реализовал лишь 5 бросков из 15, дважды смазав с линии штрафных.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
Ещё будут домашние игры, перестроятся, я верю в борьбу в этой серии.