Карл-Энтони Таунс после поражения от «Денвера»: «Один из тех дней, когда ничего не получается. Бывает»

Центровой «Миннесоты» после поражения от « » (80:109) остается в приподнятом настроении.

«Чувствовал сегодня бросок, честно говоря. Все было нормально. Просто один из тех дней, когда ничего не получается. Совершал хорошие броски, оставаясь агрессивным.

Бывает. Двигаемся дальше, забываем игру. Я чертовски меткий стрелок. Знаю это, верю в это, уже доказывал это», – приводит слова Таунса обозреватель «Миннесоты» Дэнни Мур.

Центровой реализовал лишь 5 бросков из 15, дважды смазав с линии штрафных.

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