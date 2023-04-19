Кевин Лав: «Категорически против того, чтобы запретить подставляться под фол в нападении»

Теги Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав заявил, что категорически против того, что запретить игрокам подставляться под фол в нападении.

«Я категорически не согласен. Я думаю, что это очень плохая идея.

Люди расстраиваются, потому что думают, что это грязная игра. Я полностью с этим не согласен. Ведь я никого не подрезаю.

Я размышляю с точки зрения намерения. Я не хочу никого травмировать. В лиге 450 игроков, это братство. Уверен, что подавляющее большинство игроков в лиге никогда никого намеренно не травмировали», – сказал Лав.

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14 комментариев

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mikes
Если отменить это правило, то каждая игра превратится в матч всех звезд.
+21
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+21
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Сергей Пузанков
Не понял, а что тогда делать если игрок летит к кольцу на всех парусах? В сторонку отойти что ли?
+18
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+18
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wade_06
Важный игровой элемент, на высоком уровне им владеют не многие. Лав, Такер , Краудер , Лаури, Смарт наверно лучшие в его исполнении.
+8
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+8
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Vadia
Ответ Kudim41
449 намеренно не травмировали. у одного тут другие порядки)))
О каком Дреймонде идет речь?
+8
-2
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dl
Ответ zippa
Мой самый нелюбимый элемент в баскетболе, свистят его как хотят по ситуации.
Как и все прочие ситуации в баскетболе. Ну почти все.
+5
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+5
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propellerrr
Лава можно понять
В последней игре он божественно подставлялся под фолы в нападении
+4
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Kudim41
449 намеренно не травмировали. у одного тут другие порядки)))
+5
-3
+2
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Jerry Rodrogha
Разрешат в атаке всё что угодно делать? Или как они отличать будут чимтый фол от подставы?
Не надо плодить сущности, судьи и так много ошибаются, потому что на скорости сложно всё верно разглядеть
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zippa
Ответ Сергей Пузанков
Не понял, а что тогда делать если игрок летит к кольцу на всех парусах? В сторонку отойти что ли?
Можно на шагах это правило оставить, а после окончания ведения (в полёте если по простому) - убрать. На шагах атакующий ещё отвечает за свою траекторию, а в полёте уже нет.
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Archer_Great
Ответ zippa
Можно на шагах это правило оставить, а после окончания ведения (в полёте если по простому) - убрать. На шагах атакующий ещё отвечает за свою траекторию, а в полёте уже нет.
ну так если ты подставишься под игрока, который уже в стадии полета, то тебе и неспортивный свистнуть могут (в зависимости от падения дальнейшего), т.к. это почти то же самое, что и толкнуть в парящего игрока.
в общем то тут момент в том, чтобы судьи правильно успели заметить, когда наступил тот самый момент полета, ибо иногда бывает на тоненького (но не в таких случаях, как с Джа, например, там клиника))
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Abdulla
10 из 10 баллов по шкале Маркуса Смарта ему!
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frenemy
Двояко выглядит. Для нападающих такие подставки однозначно травмоопасная ситуация, даже если они успели расстаться с мячом есть шанс провалить нападение или получить повреждение. С другой стороны, у защиты и так остается минимум инструментов в обороне против атакующих игроков, которым лига позволяет все больше и больше.
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scorp19
Потому что в защите ты кроме этого ничего предложить не можешь.
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