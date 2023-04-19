Кевин Лав: «Категорически против того, чтобы запретить подставляться под фол в нападении»
Форвард «Майами» Кевин Лав заявил, что категорически против того, что запретить игрокам подставляться под фол в нападении.
«Я категорически не согласен. Я думаю, что это очень плохая идея.
Люди расстраиваются, потому что думают, что это грязная игра. Я полностью с этим не согласен. Ведь я никого не подрезаю.
Я размышляю с точки зрения намерения. Я не хочу никого травмировать. В лиге 450 игроков, это братство. Уверен, что подавляющее большинство игроков в лиге никогда никого намеренно не травмировали», – сказал Лав.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
В последней игре он божественно подставлялся под фолы в нападении
Не надо плодить сущности, судьи и так много ошибаются, потому что на скорости сложно всё верно разглядеть
в общем то тут момент в том, чтобы судьи правильно успели заметить, когда наступил тот самый момент полета, ибо иногда бывает на тоненького (но не в таких случаях, как с Джа, например, там клиника))