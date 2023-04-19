Кевин Лав: «Категорически против того, чтобы запретить подставляться под фол в нападении»

Форвард « » заявил, что категорически против того, что запретить игрокам подставляться под фол в нападении.

«Я категорически не согласен. Я думаю, что это очень плохая идея.

Люди расстраиваются, потому что думают, что это грязная игра. Я полностью с этим не согласен. Ведь я никого не подрезаю.

Я размышляю с точки зрения намерения. Я не хочу никого травмировать. В лиге 450 игроков, это братство. Уверен, что подавляющее большинство игроков в лиге никогда никого намеренно не травмировали», – сказал Лав.

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