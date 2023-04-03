Кевин Лав: «Если нужна победа, я предпочту Джимми Батлера большинству остальных в НБА»

Теги Майами НБА Кевин Лав Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав отдал должное лидеру команды Джимми Батлеру.

Лав, который за карьеру в НБА играл со многими звездами, включая Леброна Джеймса, сказал, что положится на Батлера, когда речь заходит о победе в матче.

«Если нужна победа, я предпочту Джимми Батлера большинству остальных в НБА», – заявил Лав.

В недавней победной встрече с «Далласом» Джимми набрал 35 очков и 12 передач при 12 из 16 с игры.

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1 комментарий

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Xell
А я Коби сорян))
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