У Кевина Лава пошла кровь после того, как он ударился головами с Джейленом Дюреном
У форварда «Майами» Кевина Лава пошла кровь после того, как центровой «Детройта» Джейлен Дюрен ударился с ним головами во время борьбы в трехсекундной зоне в третьей четверти.
Лаву наложили четыре шва, после чего он вернулся на площадку и доиграл матч до конца.
Дюрен почувствовал себя нехорошо и не смог продолжить встречу.
На счету Лава 12 очков, 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты. «Хит» победили 112:100.
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