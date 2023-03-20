У Кевина Лава пошла кровь после того, как он ударился головами с Джейленом Дюреном

Теги Детройт Майами НБА видео Кевин Лав Джейлен Дюрен Баскетбол

У форварда «Майами» Кевина Лава пошла кровь после того, как центровой «Детройта» Джейлен Дюрен ударился с ним головами во время борьбы в трехсекундной зоне в третьей четверти.

Лаву наложили четыре шва, после чего он вернулся на площадку и доиграл матч до конца.

Дюрен почувствовал себя нехорошо и не смог продолжить встречу.

На счету Лава 12 очков, 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты. «Хит» победили 112:100.

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4 комментария

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kusto
"Он ударился головами" нельзя писать, Валерий. Он же не Змей Горыныч, не гидра. "После удара головами".
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Левый аккаунт Дюрэнта
Ответ dev0
Они не "ударились головами": один опускался, другой выпрыгивал, в результате - контакт подбородка с черепом. Мне после такого подбородок зашивали.
Как не пытайся придумать что другое, всё таки они ударились головами. Как подбородок Дюрана выдержал, я не знаю. Сотрясение точно будет.
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totocash
Бедный Кевин, достается ему в последнее время немало
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dev0
Они не "ударились головами": один опускался, другой выпрыгивал, в результате - контакт подбородка с черепом. Мне после такого подбородок зашивали.
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