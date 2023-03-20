У форварда « » пошла кровь после того, как центровой « » ударился с ним головами во время борьбы в трехсекундной зоне в третьей четверти.

Лаву наложили четыре шва, после чего он вернулся на площадку и доиграл матч до конца.

Дюрен почувствовал себя нехорошо и не смог продолжить встречу.

На счету Лава 12 очков, 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты. «Хит» победили 112:100.

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Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош