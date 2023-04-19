Лаури Маркканен официально поступил на военную службу в Финляндии

Теги НБА Юта фото Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии.

25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.

«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо.

Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», – сказал Маркканен.

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14 комментариев

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pit4er
Раньше в Юте играл наш Кириленко, а теперь на его месте солдат НАТО. Шах и мат, либералы!
+19
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4eLOVE4iK
Ответ scorp19
Очень интересно что это за формальная служба такая. И как это будет стыковаться с контрактом. Ему ведь огромные деньги платят не для того чтобы он автомат собирал в Финляндии.
На втором фото баскетбольное кольцо, я догадываюсь что это будет за "служба"
+5
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aarau
Ответ Даши Жапов
Где-то читал, что у них служба занимает полгода и её можно разделить на несколько частей.
в финляндии, что удивительно, все для людей. сказывается, что они соскочили с этого поезда более 100 лет назад
+4
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scorp19
Очень интересно что это за формальная служба такая. И как это будет стыковаться с контрактом. Ему ведь огромные деньги платят не для того чтобы он автомат собирал в Финляндии.
+4
-1
+3
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Даши Жапов
Ответ scorp19
Очень интересно что это за формальная служба такая. И как это будет стыковаться с контрактом. Ему ведь огромные деньги платят не для того чтобы он автомат собирал в Финляндии.
Где-то читал, что у них служба занимает полгода и её можно разделить на несколько частей.
+2
0
+2
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quznez
Ответ pit4er
Раньше в Юте играл наш Кириленко, а теперь на его месте солдат НАТО. Шах и мат, либералы!
У Кириленко паспорт Штатов, gotcha!
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Александр Кузичкин
Интересно,на сколько это времени ?
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Iuasamotu
Вот это армия, а не сборище гламурных жёнкиных неженек, типа российских спортивных звёзд без погонов
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Klna Jislime
На Россию пойдет ;D
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Stephan Carrypenko
Ответ Klna Jislime
На Россию пойдет ;D
Все к этому идёт и надеюсь все цивилизованные страны коллективно прибьют фашиста беспредельного
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sedric
Обрили уже)
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4eLOVE4iK
Ответ Александр Кузичкин
Интересно,на сколько это времени ?
Насколько захочет, я думаю это ненастоящая служба, все понимают кто он и никакому риску он подвержен не будет.
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pit4er
Ответ scorp19
Очень интересно что это за формальная служба такая. И как это будет стыковаться с контрактом. Ему ведь огромные деньги платят не для того чтобы он автомат собирал в Финляндии.
«Основной задачей спортивной школы Сил обороны является подготовка разведывательных отрядов для условий чрезвычайных ситуаций и военного времени»

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