Лаури Маркканен официально поступил на военную службу в Финляндии
Форвард «Юты» Лаури Маркканен на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии.
25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.
«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо.
Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», – сказал Маркканен.
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