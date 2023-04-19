Лаури Маркканен официально поступил на военную службу в Финляндии

Форвард «Юты» на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии.

25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.

«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо.

Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», – сказал Маркканен.

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