Сергей Моня: «В серии до четырех побед важно, чтобы каждый был способен выйти на площадку и помочь»

Форвард « » оценил расклад сил перед полуфинальной серией Лиги ВТБ с .

«Серия до четырех побед? Для зрителей это точно хорошо. Игрокам и тренерам, конечно, будет непросто. Тем более серию с УНИКСом мы начнем двумя матчами в Казани. Но опыт семиматчевых противостояний у нас есть, в том числе по прошлому сезону.

Надо, чтобы команда в равной степени могла рассчитывать на всех 12-14 игроков, что есть в составе. Чтобы каждый был способен выйти на площадку и помочь. А вообще многое зависит от маленьких нюансов. И длины скамейки в том числе. Игр много, промежутки между ними небольшие, плюс переезды. Если человек провел на паркете 30 минут, через день ему будет тяжело повторить тот же результат. Физиологию не обманешь, поэтому нужна ротация.

Сейчас трудно сказать, стал ли УНИКС сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Тренеры остались прежними, но с точки зрения составов что «Зенит», что УНИКС очень сильно поменялись за это время. Особенно по части легионеров. Соответственно, это будет другая игра», - сказал Моня.

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