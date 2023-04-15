Сергей Моня: «В серии до четырех побед важно, чтобы каждый был способен выйти на площадку и помочь»

Теги УНИКС Сергей Моня Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Моня оценил расклад сил перед полуфинальной серией Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Серия до четырех побед? Для зрителей это точно хорошо. Игрокам и тренерам, конечно, будет непросто. Тем более серию с УНИКСом мы начнем двумя матчами в Казани. Но опыт семиматчевых противостояний у нас есть, в том числе по прошлому сезону.

Надо, чтобы команда в равной степени могла рассчитывать на всех 12-14 игроков, что есть в составе. Чтобы каждый был способен выйти на площадку и помочь. А вообще многое зависит от маленьких нюансов. И длины скамейки в том числе. Игр много, промежутки между ними небольшие, плюс переезды. Если человек провел на паркете 30 минут, через день ему будет тяжело повторить тот же результат. Физиологию не обманешь, поэтому нужна ротация.

Сейчас трудно сказать, стал ли УНИКС сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Тренеры остались прежними, но с точки зрения составов что «Зенит», что УНИКС очень сильно поменялись за это время. Особенно по части легионеров. Соответственно, это будет другая игра», - сказал Моня.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
С Днём Рождения, Легенда !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий