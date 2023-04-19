Бен Симмонс верит, что в следующем сезоне ему удастся вернуться на уровень игрока Матча звезд

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс за последние два сезона из-за психических и физических проблем принял участие лишь в 42 матчах.

Как стало известно New York Post, 26-летний игрок в следующем сезоне надеется вернуться на тот уровень игры, который позволил ему трижды попадать в число участников Матча звезд (2019-2021).

«Люди из окружения Симмонса обратили внимание на полное изменение фокуса и менталитета Бена во время этой реабилитации и то, как серьезно он был настроен и занимался всеми вопросами. У Бена есть большая вера в то, что он сможет вернуться к своей былой форме игрока Матча звезд», – отмечается в материале издания.

В матчах завершившегося регулярного чемпионата НБА австралиец набирал 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

В нынешнем сезоне Симмонс играл после операции на спине и досрочно завершил выступления.

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22 комментария

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Деревенский Кобе
Даже то, во что верит Кайри Ирвинг более реалистично)
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Алексей Никишин
Всё правильно межсезонье для него уже почти началось, уверенность как никогда прёт. Скоро и видео с тренировок пойдут, и трёшки обязательно
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dev0
Жду новое видео с трехочковыми
+38
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armageddon123456
Ответ dev0
Жду новое видео с трехочковыми
Видео с трень - Беня кинул 96/100, уверенность 80 lvl, предварительно готовится выступить на конкурсе 3-хочковых на МВЗ
Сезон - Беня дает 0/0 трех, после 20 матчей ловит стрелу в колено, перестает идти дорогой приключений, проходит курс у психотерапевта, попутно готовясь к следующему сезону
+28
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Mr.BadGuy
Бен Симмонс верит, что в следующем сезоне ему удастся вернуться на уровень игрока Матча звезд.
Девин Букер верит, что ему удастся вернуть Кендал Дженнер.
Рассел Уэстбрук верит, что получит летом супермакс и наберет в следующем сезоне сезонный трипплдабл.
Кайл Кузма верит в розовый свитер.
+20
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ST-L
Ответ Mr.BadGuy
Бен Симмонс верит, что в следующем сезоне ему удастся вернуться на уровень игрока Матча звезд. Девин Букер верит, что ему удастся вернуть Кендал Дженнер. Рассел Уэстбрук верит, что получит летом супермакс и наберет в следующем сезоне сезонный трипплдабл. Кайл Кузма верит в розовый свитер.
больше всего верю в Рассела, и чуть чуть в Кайла
+11
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Свежий
Осталось два годика пожировать на контракте, вот и зашевелился автралиец 🐨
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Максим Максимов
А что уже билеты на ол стар продают?
+8
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Subramanian Chandrasecar
Ответ armageddon123456
Видео с трень - Беня кинул 96/100, уверенность 80 lvl, предварительно готовится выступить на конкурсе 3-хочковых на МВЗ Сезон - Беня дает 0/0 трех, после 20 матчей ловит стрелу в колено, перестает идти дорогой приключений, проходит курс у психотерапевта, попутно готовясь к следующему сезону
В соло-отрывах ждет партнеров для завершения.
+9
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гилберт
Матч звёзд...ВТБ.
+6
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Killmeporch
Мне лично хочется чтобы он наконец то взялся за ум. Ему в принципе не нужна треха у него ведь куча других сильных сторон. Жаль что скорее всего ничего не изменится
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yzqdjzy4z8
Уже хочется чтобы у него все получилось
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Райли Карри
Фантазер, ты меня называла
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гилберт
Ответ Killmeporch
Мне лично хочется чтобы он наконец то взялся за ум. Ему в принципе не нужна треха у него ведь куча других сильных сторон. Жаль что скорее всего ничего не изменится
Беня безнадёжен.
+6
-2
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Stephan Carrypenko
Не знаю , что у него произошло , однако первое время очень кому-то смотрелся и надеюсь выйдет на уровень . Очень нравился в своё время, к тому же он молод ещё и даже без трехи может приносить пользу
+3
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+3
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cirocdiamond
Ещё ДеМаркус Казинс надеется
+3
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jonnysilverhand01
Парень с таким потенциалом … был
+2
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evgen98
Самое смешное, ведь не было никакого особенного уровня у него в Филе, примерно то же, что и в Бруклине показывал, ну может чуть по увереннее был в редких проходах. Вся команда под него подстраивалась, всегда в старте, шутеры вокруг, даже Эмбиид с Хорфордом отходили на дугу - статистика была вполне сносной. Пыль в глаза удалось пустить всей лиге. Хайлайты, пиар - и вуаля! выбор на МВЗ.
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Ballboy13
Одной веры тут недостаточно
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гилберт
Беня 666.
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Альберт Салихов
А когда он был на уровне аллстар. Я чо то пропустил?
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Vshjr
Ответ Mr.BadGuy
Бен Симмонс верит, что в следующем сезоне ему удастся вернуться на уровень игрока Матча звезд. Девин Букер верит, что ему удастся вернуть Кендал Дженнер. Рассел Уэстбрук верит, что получит летом супермакс и наберет в следующем сезоне сезонный трипплдабл. Кайл Кузма верит в розовый свитер.
Кайл при этом наибольший реалист. Он просто купит свитер
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