Защитник « » за последние два сезона из-за психических и физических проблем принял участие лишь в 42 матчах.

Как стало известно New York Post, 26-летний игрок в следующем сезоне надеется вернуться на тот уровень игры, который позволил ему трижды попадать в число участников Матча звезд (2019-2021).

«Люди из окружения Симмонса обратили внимание на полное изменение фокуса и менталитета Бена во время этой реабилитации и то, как серьезно он был настроен и занимался всеми вопросами. У Бена есть большая вера в то, что он сможет вернуться к своей былой форме игрока Матча звезд», – отмечается в материале издания.

В матчах завершившегося регулярного чемпионата НБА австралиец набирал 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

В нынешнем сезоне Симмонс играл после операции на спине и досрочно завершил выступления.

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