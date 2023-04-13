Спенсер Динуидди о Бене Симмонсе: «Мы все знаем, каким взрывным и доминирующим игроком он может быть на обоих концах площадки»

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди рассказал, что форвард Бен Симмонс активно участвует в жизни команды, несмотря на травму.

«Мы все знаем, каким взрывным и доминирующим игроком он может быть на обоих концах площадки, когда он здоров, и когда он в порядке. Лучшее для его карьеры – восстановиться. Не жертвовать слишком многим ради попадания в плей-офф, но быть рядом с ребятами. Он был отличным товарищем по команде. Поддерживает парней.

Я лично никогда не сталкивался с травмами спины, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Ветераны, которых я знаю, говорили, что это одна из худших вещей в мире», – сказал Динуидди в разговоре с Чендлером Парсонсом.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varion
Интересно, сколько ему Нетс проплатили, в надежде спихнуть контракт Бена?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Уйдет Спенсер из Нетс, тогда узнаем всю правду про Бена, как узнали про Кузьму.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУГАЙ
кстати, про оба конца площадки это типа стеб?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУГАЙ
когда мы узнаем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий