Спенсер Динуидди о Бене Симмонсе: «Мы все знаем, каким взрывным и доминирующим игроком он может быть на обоих концах площадки»

Защитник « » рассказал, что форвард активно участвует в жизни команды, несмотря на травму.

«Мы все знаем, каким взрывным и доминирующим игроком он может быть на обоих концах площадки, когда он здоров, и когда он в порядке. Лучшее для его карьеры – восстановиться. Не жертвовать слишком многим ради попадания в плей-офф, но быть рядом с ребятами. Он был отличным товарищем по команде. Поддерживает парней.

Я лично никогда не сталкивался с травмами спины, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Ветераны, которых я знаю, говорили, что это одна из худших вещей в мире», – сказал Динуидди в разговоре с Чендлером Парсонсом.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки