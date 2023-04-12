Бен Симмонс выделил деньги на строительство площадки в китайском Мачане

Теги светская хроника Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс подарил баскетбольную площадку городу Мачан в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

На пресс-конференции, которая прошла в формате онлайн, Симмонс рассказал о своих отношениях с Китаем.

«Впервые я посетил Китай, чтобы поиграть в баскетбол, когда мне было 16 лет, а затем снова уже как игрок НБА. Мне всегда нравится приезжать в эту страну, потому что люди и болельщики всегда очень приветливы и любят баскетбол», – сказал австралиец.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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3 комментария

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zrkwrpyrsy
Так сказать, помог кирпичами)
+5
0
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Свежий
Подготавливает почву для переезда 🧳
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Lepo Lepo
готовится что ли уже?)
+8
0
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