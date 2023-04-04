Чемпион НБА в составе «Селтикс» обратился к игроку « » , который проводит неудачный отрезок в карьере.

«Бен Симмонс, если ты слушаешь, мне бы хотелось, чтобы ты вернулся немного назад, вернулся к своим корням. Попробуй вспомнить, за что ты полюбил эту игру, приятель. Серьезно. Ты еще многое способен дать игре, бро.

Серьезно, сейчас ты не тот, каким должен быть. Это так. Мне неприятно об этом говорить, приятель. Я считаю, что он все еще способен выдавать хорошую игру, снова, но для этого надо стать Беном Симмонсом, бро. Надо стать им. Мне бы хотелось увидеть, как этот чувак снова всех разрывает», – сказал Гарнетт.

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