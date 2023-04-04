Кевин Гарнетт: «Мне бы хотелось увидеть, как Бен Симмонс снова всех разрывает. Для этого надо вспомнить, за что ты полюбил игру»

Теги Кевин Гарнетт Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт обратился к игроку «Бруклина» Бену Симмонсу, который проводит неудачный отрезок в карьере.

«Бен Симмонс, если ты слушаешь, мне бы хотелось, чтобы ты вернулся немного назад, вернулся к своим корням. Попробуй вспомнить, за что ты полюбил эту игру, приятель. Серьезно. Ты еще многое способен дать игре, бро.

Серьезно, сейчас ты не тот, каким должен быть. Это так. Мне неприятно об этом говорить, приятель. Я считаю, что он все еще способен выдавать хорошую игру, снова, но для этого надо стать Беном Симмонсом, бро. Надо стать им. Мне бы хотелось увидеть, как этот чувак снова всех разрывает», – сказал Гарнетт.

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6 комментариев

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ST-L
Ответ NeraZZ
Проблема в том, что игру он полюбил за возможность получать огромные деньги, не прилагая особых усилий после того как подписался на максималку
а тут чего-то хотят от него. челу баскет вообще по одному месту. это просто высокооплачиваемая работа, от которой хотелось бы уйти, но понимаешь, что в другом месте таких денег не заработаешь. вот и приходится как-то приспосабливаться
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scorp19
Да какой разрывает. Ему уже надо пахать чтоб не вылететь из лиги и стать хотя бы ценным ролевиком.
+1
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Михаил Евдокимов
Ответ Михаил Евдокимов
Трудно вспоминать, когда обижен на всех, что не понимают! А при этом карман греют десятки миллионов
Щас посмотрел, это же шок, за три года (включая этот) он получит более 110 млн. Если не разбазарить эти деньги в пустоту, то хватит чтоб прожить безбедно всю оставшуюся жизнь.
Если есть люди, которые его жалеют - это смех только
+3
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+3
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Михаил Евдокимов
Трудно вспоминать, когда обижен на всех, что не понимают! А при этом карман греют десятки миллионов
+1
0
+1
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NeraZZ
Проблема в том, что игру он полюбил за возможность получать огромные деньги, не прилагая особых усилий после того как подписался на максималку
+9
0
+9
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Daff Rogers
Снова? В школу вернуться что ли?
+3
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