38 очков и 9 передач от Девина Букера помогли «Финиксу» сравнять счет в серии с «Клипперс»
Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком второго матча серии с «Клипперс» (123:109, 1-1).
Букер набрал 38 очков и 9 передач. 25 очков пришлись на вторую половину встречи.
За 45 минут Девин реализовал 14 из 22 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также 6 из 6 с линии.
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