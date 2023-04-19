38 очков и 9 передач от Девина Букера помогли «Финиксу» сравнять счет в серии с «Клипперс»

Теги Клипперс Финикс НБА видео НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком второго матча серии с «Клипперс» (123:109, 1-1).

Букер набрал 38 очков и 9 передач. 25 очков пришлись на вторую половину встречи.

За 45 минут Девин реализовал 14 из 22 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также 6 из 6 с линии.

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4 комментария

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Илья Купол
кто там писал Вестбрук отец Букера? 🥱
+9
-3
+6
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Данил Ильинский
Ответ Илья Купол
кто там писал Вестбрук отец Букера? 🥱
Расти ему сегодня опять смачный блок отвесил
+6
-1
+5
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DonaldBrashear 2.0
надо Девону постараться, глядишь и Кендалл после чемпионства вернется) очень хорошо смотрится, даже при наличии КД - он главная опция команды.
+3
0
+3
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Ванька
Букеру надо быть мотором команды, тогда все будет хорошо. В прошлом матче как-то мало на себя брал.
0
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