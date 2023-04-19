Защитник « » стал самым результативным игроком второго матча серии с « » (123:109, 1-1).

Букер набрал 38 очков и 9 передач. 25 очков пришлись на вторую половину встречи.

За 45 минут Девин реализовал 14 из 22 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги, а также 6 из 6 с линии.

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