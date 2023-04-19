Рентген после 2-го матча не выявил у Криса Пола перелома правой руки

Разыгрывающему « » после второго матча серии с « » (123:109, 1-1) сделали рентген правой руки, который дал отрицательный результат.

В четвертой четверти встречи Пол периодически хватался за правую руку. О том, как он получил повреждение, не сообщается.

Пол набрал 16 очков и 8 передач.

Главного тренера «Санз» спросили о руке Пола после игры. Специалист заявил, что ему нечего сообщить.

«Кажется, с ним все в порядке», – сказал Уильямс.

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