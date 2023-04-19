Рентген после 2-го матча не выявил у Криса Пола перелома правой руки

Теги травмы Клипперс Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Монти Уильямс Баскетбол

Разыгрывающему «Финикса» Крису Полу после второго матча серии с «Клипперс» (123:109, 1-1) сделали рентген правой руки, который дал отрицательный результат.

В четвертой четверти встречи Пол периодически хватался за правую руку. О том, как он получил повреждение, не сообщается.

Пол набрал 16 очков и 8 передач.

Главного тренера «Санз» Монти Уильямса спросили о руке Пола после игры. Специалист заявил, что ему нечего сообщить.

«Кажется, с ним все в порядке», – сказал Уильямс.

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4 комментария

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nbawade
Надо отдать должное, в свои без малого 38 лет Крис классно отрабатывает в защите, любо дорого посмотреть.
Несмотря на хороший процент и цифирки у Кавая Крис ему сильно жизнь усложнял.
+14
0
+14
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Vers
После перехвата руку дернул, что там сообщать то
+2
0
+2
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Сергей Киселев
Что-то интересно стало: отрицательный результат рентгена - это что? Отсутствие снимка, наверное...
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0
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