Трэй Янг о слухах об обмене: «Это может быть ложью, а может быть правдой, кто знает»

Разыгрывающий «Атланты» отреагировал на сообщение The Ringer о том, что фронт-офис «Хоукс» получил добро от владельцев клуба на обмен любого игрока в составе, в том числе Янга.

«Это может быть ложью, а может быть правдой, кто знает», – сказал Янг.

Также защитника спросили, изменилось ли его отношение к турниру плей-ин, от которого, возможно, зависит его будущее в клубе.

«Мне нельзя думать о том, что будет, если мы сегодня проиграем. Это сбивает с толку, и ты оказываешься не готов к игре. Поэтому я не думаю об этом. Посмотрим после сезона. Сейчас мне нельзя отвлекаться на посторонний шум и выдуманные истории», – сказал Янг.

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