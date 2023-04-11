Трэй Янг о слухах об обмене: «Это может быть ложью, а может быть правдой, кто знает»

Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на сообщение The Ringer  о том, что фронт-офис «Хоукс» получил добро от владельцев клуба на обмен любого игрока в составе, в том числе Янга.

«Это может быть ложью, а может быть правдой, кто знает», – сказал Янг.

Также защитника спросили, изменилось ли его отношение к турниру плей-ин, от которого, возможно, зависит его будущее в клубе.

«Мне нельзя думать о том, что будет, если мы сегодня проиграем. Это сбивает с толку, и ты оказываешься не готов к игре. Поэтому я не думаю об этом. Посмотрим после сезона. Сейчас мне нельзя отвлекаться на посторонний шум и выдуманные истории», – сказал Янг.

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2 комментария

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Swhat
В Даллас на Ирвинга.
Дончич-Янг
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Jan Paskel
цитируя классиков:

"А может нет, а может да,
а может это всё слова,
а может я, может ю,
может я тебя люблю"

(с)
+3
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