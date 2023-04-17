Никола Милутинов получил травму в матче с «Локомотивом-Кубань»
Центровой ЦСКА Никола Милутинов получил травму в концовке второго матча серии с «Локомотивом-Кубань» (83:84, 1-1).
Баскетболист подвернул ногу в борьбе за подбор. Характер повреждения и сроки восстановления игрока не сообщаются.
Он отметился 14 очками и 6 подборами, реализовав 3 из 7 бросков с игры и 8 из 8 с линии.
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