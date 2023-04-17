Александер Секулич: «Не повезло позавчера, зато повезло сегодня»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над ЦСКА (84:83) заявил, что рад успешному выступлению коллектива во втором матче серии.

«После предыдущей игры мы были расстроены, а сейчас счастливы, ведь мы обыграли ЦСКА на его площадке. Нам немного не повезло позавчера, зато повезло сегодня.

В целом, получилась классная игра, которая должна понравиться болельщикам. Здорово, что мы смогли добиться успеха», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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