Клэй Томпсон о 0-2 в серии: «Новая ситуация для нас»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон рассказал об отношении команды к счету 0-2 в серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто».

«Да, это новая ситуация для нас, но мы проигрывали со счетом 1-3, выигрывали со счетом 3-1, мы прошли через все.

Мы полагаемся на свой опыт, завтра у нас важный выходной, мы придем в себя и сделаем то, что всегда делаем. А именно сыграем хорошо на домашней площадке», – сказал Томпсон.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»