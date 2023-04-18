Клэй Томпсон о 0-2 в серии: «Новая ситуация для нас»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон рассказал об отношении команды к счету 0-2 в серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто».

«Да, это новая ситуация для нас, но мы проигрывали со счетом 1-3, выигрывали со счетом 3-1, мы прошли через все.

Мы полагаемся на свой опыт, завтра у нас важный выходной, мы придем в себя и сделаем то, что всегда делаем. А именно сыграем хорошо на домашней площадке», – сказал Томпсон.

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9 комментариев

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Alex Kudermetov
Ответ mastadon
Интересно, что серии 3 и 6 сидов в обеих конференциях выглядят почти идентично. Одна команда пыхтит, старается, а вторая спокойно доводит до победы, сталкиваясь с небольшими сложностями. При этом, по моему ГС при Стэфе никогда не уступал в серии 2-0
Лол, вы матчи смотрели вообще? Оба матча ГСВ проиграли в клатче. В первой игре Уиггинз на победу кидал, во второй 1 очко разница была за 2 минуты до конца. Где тут "спокойно доводит до победы"? ГСВ могли спокойно выиграть один из матчей. Филадельфия в первом матче вообще без шансов вынесла Бруклин, во 2 тоже особой борьбы не было. Как можно сравнивать эти 2 серии вообще?
+19
-4
+15
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RayRay
Про 3:1 выигрывали это не очень себе пример ))
+15
-2
+13
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semavolley
Ответ RayRay
Про 3:1 выигрывали это не очень себе пример ))
Пример про то, что опыт есть всякий)
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0
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DiffusedLight
Ответ RayRay
Про 3:1 выигрывали это не очень себе пример ))
Проигрывали 3-1 Окле и выиграли. Ввигрывали 3-1 у Кавз и проиграли. Имеется в виду, что опыт богатый, набор ситуаций, в которых они были. Негатианый в том числе
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