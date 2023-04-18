Форвард «Голден Стэйт» во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» , который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.

Как сообщает ESPN, после игры литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.

«Мы оба боролись за отскок. Упали друг на друга. Всякое бывает. Это баскетбол. Надо переключаться на следующий момент», – заявил Сабонис после матча.

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