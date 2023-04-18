Домантасу Сабонису назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких. На него наступил Дрэймонд Грин
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.
Как сообщает ESPN, после игры литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.
«Мы оба боролись за отскок. Упали друг на друга. Всякое бывает. Это баскетбол. Надо переключаться на следующий момент», – заявил Сабонис после матча.
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А Грин вместо того,чтобы извлечь пользу для команды, подставляет ее.
п.с. ну и нельзя забывать старое правило - сначала ты работаешь на зачётку,потом она на тебя))