Домантасу Сабонису назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких. На него наступил Дрэймонд Грин

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.

Как сообщает ESPN, после игры литовцу назначили рентген на предмет возможного повреждения ребер и легких.

«Мы оба боролись за отскок. Упали друг на друга. Всякое бывает. Это баскетбол. Надо переключаться на следующий момент», – заявил Сабонис после матча.

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47 комментариев

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evgen98
Грин - самый грязный игрок НБА. Надеюсь там будет продолжительный дисквал, нельзя давать чертям распоясаться.
+110
-9
+101
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Глеб Кузнецов
Ответ evgen98
Грин - самый грязный игрок НБА. Надеюсь там будет продолжительный дисквал, нельзя давать чертям распоясаться.
Ужасный паскудный момент...Такое лига прощать не должна. Нужно уметь достойно проигрывать. Все борьба еще впереди, но хочется, чтобы Грина в ней больше не было (удаление на 2 игры + штраф)
+64
-4
+60
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whoisme
Это уже цирк ради дисквы, но Грин заслужил дискву. Вылетят в том числе из-за него в 1-м раунде, пусть потом даже не заикается про контракт
+40
-4
+36
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Евгений Макеев
Грин просто напросто подвёл команду. Сабонис максимально некрасивый фол провёл, просто упади, Стэф бьёт +1 и владение, при -3. И момент ещё очень важный был, только-только получилось менто прихватить в защиту, как это получалось делать в первой четверти, своё движение мяча в атаке начали налаживать. Нет, надо показать свой характер и за 7 минут до конца оставить команду с одни Луни в краске на 5 фолах, что в клатче защиту развалило. Ладно, 0-2 в серии, выбирались из такого, но сейчас ещё и дисква маячит на главный домашний матч. Просто сказачный д...реймонд грин.
+32
-1
+31
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Daff Rogers
Ответ Kikir
Так а зачем он его за ногу хватал?
схватить за ногу не равно наступить всем телом на грудную клетку человеку
+33
-6
+27
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Asanov
Ответ Kikir
Так а зачем он его за ногу хватал?
в этом и вопрос, как поступает адекватный опытный ветеран? он "показывает", даже приукрашивает, фол соперника. В результате чего Сабонису фол, может даже не спортивный (зависит, от того насколько качественно упал бы Грин).
А Грин вместо того,чтобы извлечь пользу для команды, подставляет ее.
п.с. ну и нельзя забывать старое правило - сначала ты работаешь на зачётку,потом она на тебя))
+21
0
+21
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Alex Kudermetov
Ответ Евгений Макеев
Грин просто напросто подвёл команду. Сабонис максимально некрасивый фол провёл, просто упади, Стэф бьёт +1 и владение, при -3. И момент ещё очень важный был, только-только получилось менто прихватить в защиту, как это получалось делать в первой четверти, своё движение мяча в атаке начали налаживать. Нет, надо показать свой характер и за 7 минут до конца оставить команду с одни Луни в краске на 5 фолах, что в клатче защиту развалило. Ладно, 0-2 в серии, выбирались из такого, но сейчас ещё и дисква маячит на главный домашний матч. Просто сказачный д...реймонд грин.
Ну, а чего ты ожидал? Что человек, который в первую очередь повинен в сливе Кливленду в 2016 изменится? Если он в финале исполняет, то что говорить о матче первого раунда...
+21
-1
+20
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dev0
Ответ Dr Gonzo
Посмотрел раз 5 наверное повтор. И вот что там видно. Сабонис хватает за ногу Грина срывая быструю атаку и провоцируя соперника. Грин вырывает ногу и рефлекторно наступает на Сабониса. Никакого умысла именно наступить на соперника я не вижу. Ему реально просто некуда было ее поставить, а так как он ее вырывал возможности остановиться, подумать, посмотреть уж точно не было. Единственное, что ему можно предъявить, он не сориентировался. Когда понял, что наступил на соперника, ему нужно было ногу медленно и демонстративно убирать, а не устраивать нелепые прыжки. При этом свой вес на правую ногу Дрэймонд не переносил, соответственно намерения нанести травму никакого не было. Резюмируя, в эпизоде виноват Сабонис. Он намеренно фолил, провоцировал и мог нанести травму сопернику. Ещё и актерское мастерство включил в конце. Грин тут пострадал больше из-за своей репутации. Но конкретно в этом эпизоде я никакого умысла с его стороны вообще не вижу. Весь эпизод случился по вине Сабаса, на провокацию которого повелись судьи.
Я себя тоже могу убедить в чем угодно
+18
-1
+17
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bart_by
Ответ Dr Gonzo
Посмотрел раз 5 наверное повтор. И вот что там видно. Сабонис хватает за ногу Грина срывая быструю атаку и провоцируя соперника. Грин вырывает ногу и рефлекторно наступает на Сабониса. Никакого умысла именно наступить на соперника я не вижу. Ему реально просто некуда было ее поставить, а так как он ее вырывал возможности остановиться, подумать, посмотреть уж точно не было. Единственное, что ему можно предъявить, он не сориентировался. Когда понял, что наступил на соперника, ему нужно было ногу медленно и демонстративно убирать, а не устраивать нелепые прыжки. При этом свой вес на правую ногу Дрэймонд не переносил, соответственно намерения нанести травму никакого не было. Резюмируя, в эпизоде виноват Сабонис. Он намеренно фолил, провоцировал и мог нанести травму сопернику. Ещё и актерское мастерство включил в конце. Грин тут пострадал больше из-за своей репутации. Но конкретно в этом эпизоде я никакого умысла с его стороны вообще не вижу. Весь эпизод случился по вине Сабаса, на провокацию которого повелись судьи.
Умысла не было?)) Характерно топнул, словно собирался таракана придавить.
+17
-2
+15
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Mah
Ответ Kikir
Да может и опаснее. Вероятность получить разрыв ахилла, который гораздо хуже, чем травма ребер.
Ахилл рвется не в таких ситуациях, можно связки растянуть, но эт прям сильно надо дернуть за ногу
+9
-1
+8
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Денис Храпунов
Ответ Dr Gonzo
Он всем весом на него не наступал. Если бы Сабас ногу не схватил, эпизода вообще бы не было.
Оправдание в стиле, а чего они в коротких юбках ходят...
+12
-6
+6
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nnp165
Ответ Kikir
Я интересуюсь, что все обсуждают грязный фол Грина, и забыли про грязный фол Сабониса
А что тут обсуждать? Фол был? Был. Его дали? Дали. Все по делу, и если б не реакция Грина, эпизод на этом был бы исчерпан. Причём исчерпан в пользу ГСВ и все обсуждения свелись бы к тому, что Сабонис подставил команду. А так он проставил Грина)) Да несколько на провокацию смахивает, но и получил за это от судей то что заслужил, нет тут простора для дискуссий.
+6
0
+6
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Валера, настало твое время...
Ответ Dr Gonzo
Посмотрел раз 5 наверное повтор. И вот что там видно. Сабонис хватает за ногу Грина срывая быструю атаку и провоцируя соперника. Грин вырывает ногу и рефлекторно наступает на Сабониса. Никакого умысла именно наступить на соперника я не вижу. Ему реально просто некуда было ее поставить, а так как он ее вырывал возможности остановиться, подумать, посмотреть уж точно не было. Единственное, что ему можно предъявить, он не сориентировался. Когда понял, что наступил на соперника, ему нужно было ногу медленно и демонстративно убирать, а не устраивать нелепые прыжки. При этом свой вес на правую ногу Дрэймонд не переносил, соответственно намерения нанести травму никакого не было. Резюмируя, в эпизоде виноват Сабонис. Он намеренно фолил, провоцировал и мог нанести травму сопернику. Ещё и актерское мастерство включил в конце. Грин тут пострадал больше из-за своей репутации. Но конкретно в этом эпизоде я никакого умысла с его стороны вообще не вижу. Весь эпизод случился по вине Сабаса, на провокацию которого повелись судьи.
7 раз сам упал на нож
+6
-1
+5
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sonny91
да ничего там нет, ну может небольшой ушиб. при пневмоторексе или просто треснутым ребре он бы не смог играть, а он заканчивал бодро. это не отменяет мерзкого поступка грина, это типичный дрймонд-когда у соперника идет игра у него едет крыша и ради победы он сделает все
+3
0
+3
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Kikir
Ответ Xell
Гс это не поможет
Как участие Сабониса может помочь ГС?
+4
-1
+3
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Asanov
Ответ Kikir
Я интересуюсь, что все обсуждают грязный фол Грина, и забыли про грязный фол Сабониса
просто у этих фолов "тяжесть" разная. в плей-офф игра становится жёстче, все знают
+3
0
+3
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Asanov
Ответ Kikir
Да вопросов нет, Грин поступил глупо. Но зачем Сабонис его за ногу хватал? Это тоже грязный поступок.
так откуда я знаю? если вы интересуетесь,фол это или нет, то да - это фол.
+3
-1
+2
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slow focus
драймонд грин непечатный неадекват
+3
-2
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DaniRMadrid
Ответ Alex Kudermetov
Ну, а чего ты ожидал? Что человек, который в первую очередь повинен в сливе Кливленду в 2016 изменится? Если он в финале исполняет, то что говорить о матче первого раунда...
Можно было бы ожидать, что за 7 лет прибавится ума, мудрости...
+1
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lavandil
Ответ Глеб Кузнецов
Ужасный паскудный момент...Такое лига прощать не должна. Нужно уметь достойно проигрывать. Все борьба еще впереди, но хочется, чтобы Грина в ней больше не было (удаление на 2 игры + штраф)
намек на то, что через 2 игры борьба закончится?)
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mqh9pzrxgf
Ответ Kikir
Ты? Не знаю. Но знаю, что ты в баскетболе полный 0, если думаешь что такое хватание за ногу не опасное.
Сколько раз в баскете так хватались за ногу?
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Pablo_el_patron
Грин конечно ещё тот тип. Он на самом деле вампир энергетический, ему в лицо тыкали средний палец , крыли трехэтажным матом , а он стоял и кричал : yeahhhhhhh, чуть не кончил. Вот не хватает ему в плове именно этой энергии.
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Kikir
Ответ nnp165
А что тут обсуждать? Фол был? Был. Его дали? Дали. Все по делу, и если б не реакция Грина, эпизод на этом был бы исчерпан. Причём исчерпан в пользу ГСВ и все обсуждения свелись бы к тому, что Сабонис подставил команду. А так он проставил Грина)) Да несколько на провокацию смахивает, но и получил за это от судей то что заслужил, нет тут простора для дискуссий.
Да я не спорю, но тут все снежинки начали ныть аяяяй какой грин негодяй обидил хорошего сабонисика.
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Frost Knight
Ответ sonny91
да ничего там нет, ну может небольшой ушиб. при пневмоторексе или просто треснутым ребре он бы не смог играть, а он заканчивал бодро. это не отменяет мерзкого поступка грина, это типичный дрймонд-когда у соперника идет игра у него едет крыша и ради победы он сделает все
Мне показалось, вес пришёлся на правый бок, в район печени. Рёбра, скорее всего, не пострадали
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Frost Knight
Ответ Евгений Макеев
Грин просто напросто подвёл команду. Сабонис максимально некрасивый фол провёл, просто упади, Стэф бьёт +1 и владение, при -3. И момент ещё очень важный был, только-только получилось менто прихватить в защиту, как это получалось делать в первой четверти, своё движение мяча в атаке начали налаживать. Нет, надо показать свой характер и за 7 минут до конца оставить команду с одни Луни в краске на 5 фолах, что в клатче защиту развалило. Ладно, 0-2 в серии, выбирались из такого, но сейчас ещё и дисква маячит на главный домашний матч. Просто сказачный д...реймонд грин.
в соседней новости писали, что нет, при Карри не было счёта 0-2 никогда
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