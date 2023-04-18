Дрэймонд Грин об эпизоде с Сабонисом: «Мою ногу схватили, я ее выдернул и должен был куда-то поставить»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Малик Монк Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, что произошло в эпизоде с Домантасом Сабонисом, когда он наступил ногой на игрока «Сакраменто» и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить.

Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно.

Во время первой игры мою ногу схватил Малик Монк. Прямо на лицевой линии под кольцом. Судья тогда все видел, но никак не отреагировал. В этот раз рефери тоже все видел, это точно. Видимо, хватать людей за ноги – это нормально.

Перепалка со зрителями? Ничего такого, просто забавный эпизод. Плей-офф, особенная атмосфера, все дела», – заявил Грин.

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95 комментариев

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Рахон Р.
Ответ заблокированному пользователю
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Правда, обычно его ногу пытаются поймать пахом, но в этот раз не получилось, недоработал Сабонис.
+160
-3
+157
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Леди Гаага
Ну как ему не верить?! ведь он в первый раз попал в такую историю,ну точно случайность.
+137
-5
+132
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Евгений Иванов
А на предсезонке у него был кулак и его тоже нужно было куда-то пристроить.
+85
0
+85
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Донован хозяин НБА
Для меня показатель даже не сам факт того, что он наступил на Сабониса. Он ясно понимает, что будучи тяжелым кабаном, наступил на человека всем своим весом и пошел дальше, даже не посмотрев на Домантаса и его состояние после этого.
Игра игрой, но всегда нужно оставаться человеком, что Грину, видимо, очень тяжело дается.
+59
-4
+55
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Ilovethisgame77
Падай, дебил! Оставайся играть, сади на фолы Сабаса…в итоге вылет с игры в момент когда отыграли отставание! Придурок ёпт
+42
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BolxoB
Что за нелепые детские оправдания. Куда-то поставить?)
Грудная клетка, отлично. и оттолкнуться ещё. Отличный план)
+37
-5
+32
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mr.kras
Почему я при этом ещё и прыгнул с него?
Он когда держал мою ногу, ещё и щекотал её, а вы знаете как я не переношу щекотку.
Что за детские отмазки, я даже не уверен, что Сабонис целенаправлено придержал, т.к. захват был между двумя локтями и по механике кажется, что он просто тянулся, что бы за лицо схватиться
+30
-3
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RTYCVL
Ответ заблокированному пользователю
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и крепость ребер Сабониса Грин чисто случайно второй матч подряд проверяет. в первом - посидел, во втором - потоптался, в третьем - стулом попробует?
+20
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Рахон Р.
Ответ Дориан Грей_333
Так странно порой читать, что сейчас лига пусичек, а вот раньше были мужики, трештоки, рубилово. Праймовый Чикаго бы вынес праймовый Голден Стэйт, потому что там были альфачи, отморозки, мужики... Вот вам, пожалуйста, Грин - настоящий отморозок из нбашных 90-х, которого, худо-бедно, сдерживают в рамках, а не эти ваши деланные ганста бэбис типа Моранта или позера Брукса. Мужик, который, быть может, и в Детройте Айзеи бы не затерялся... И тут же поднимается вой благородных девиц:" фу-фу, таким быть, фи, как можно болеть за Голден Стэйт из-за него, фи..."))) Причем, бывает, это пишут те же люди, как раз и утверждающие, что "вот раньше в НБА были мужики...")
Никто не топит за грязь. Айзейя и Ко были самыми ненавидимыми людьми в лиге. Боуэна материли болельщики всех команд в лиге, кроме Сперс. Артеста за его выходки все осуждали единогласно.

Жёсткость и грязюка - не синонимы, никогда локоть Артеста в ухо Хардену не равнялся "вот раньше в НБА были мужики..."
+18
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al77
Пересмотрел эпизод... мда уж... наказание слишком мягкое, тут как бы налицо грязная попытка вывести лидера команды противника, мог и ребра сломать прыгнув.
тут по хорошему 1-2 матча дисквалификации нужно.
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6yrora_arz
никогда такого не было и вот опять
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Gaval
Ответ Донован хозяин НБА
Для меня показатель даже не сам факт того, что он наступил на Сабониса. Он ясно понимает, что будучи тяжелым кабаном, наступил на человека всем своим весом и пошел дальше, даже не посмотрев на Домантаса и его состояние после этого. Игра игрой, но всегда нужно оставаться человеком, что Грину, видимо, очень тяжело дается.
ДА ТУТ ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЕГКО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ, А ВЫ ХОТИТЕ...
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porosenochek
Все хотят прикоснуться к ногам великого Дреймонда...!
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Дориан Грей_333
Так странно порой читать, что сейчас лига пусичек, а вот раньше были мужики, трештоки, рубилово.
Праймовый Чикаго бы вынес праймовый Голден Стэйт, потому что там были альфачи, отморозки, мужики...

Вот вам, пожалуйста, Грин - настоящий отморозок из нбашных 90-х, которого, худо-бедно, сдерживают в рамках, а не эти ваши деланные ганста бэбис типа Моранта или позера Брукса. Мужик, который, быть может, и в Детройте Айзеи бы не затерялся...

И тут же поднимается вой благородных девиц:" фу-фу, таким быть, фи, как можно болеть за Голден Стэйт из-за него, фи..."))) Причем, бывает, это пишут те же люди, как раз и утверждающие, что "вот раньше в НБА были мужики...")
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Богдан Трач
Ответ al77
Пересмотрел эпизод... мда уж... наказание слишком мягкое, тут как бы налицо грязная попытка вывести лидера команды противника, мог и ребра сломать прыгнув. тут по хорошему 1-2 матча дисквалификации нужно.
факт, Бруксу в прошлом ПО за меньшее дали 1 матч дисквала, так и тут нужно
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Jerry Rodrogha
Ответ Дориан Грей_333
Так странно порой читать, что сейчас лига пусичек, а вот раньше были мужики, трештоки, рубилово. Праймовый Чикаго бы вынес праймовый Голден Стэйт, потому что там были альфачи, отморозки, мужики... Вот вам, пожалуйста, Грин - настоящий отморозок из нбашных 90-х, которого, худо-бедно, сдерживают в рамках, а не эти ваши деланные ганста бэбис типа Моранта или позера Брукса. Мужик, который, быть может, и в Детройте Айзеи бы не затерялся... И тут же поднимается вой благородных девиц:" фу-фу, таким быть, фи, как можно болеть за Голден Стэйт из-за него, фи..."))) Причем, бывает, это пишут те же люди, как раз и утверждающие, что "вот раньше в НБА были мужики...")
Вообще нет. В 90е была жёсткая сама игра. А Грин скорее подлый. И за свою подлость в 90е очень быстро бы выхватил. А в 80е просто боялся бы её проявить
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Vanila Panda
пул на тренировке сказал мне про зарплату. я должен был ударить кулаком во что то.
+6
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stereodamage!
Ответ Ilovethisgame77
Падай, дебил! Оставайся играть, сади на фолы Сабаса…в итоге вылет с игры в момент когда отыграли отставание! Придурок ёпт
Судя по остальному матчу, матрасы бы не свистнули.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дориан Грей_333
Так странно порой читать, что сейчас лига пусичек, а вот раньше были мужики, трештоки, рубилово. Праймовый Чикаго бы вынес праймовый Голден Стэйт, потому что там были альфачи, отморозки, мужики... Вот вам, пожалуйста, Грин - настоящий отморозок из нбашных 90-х, которого, худо-бедно, сдерживают в рамках, а не эти ваши деланные ганста бэбис типа Моранта или позера Брукса. Мужик, который, быть может, и в Детройте Айзеи бы не затерялся... И тут же поднимается вой благородных девиц:" фу-фу, таким быть, фи, как можно болеть за Голден Стэйт из-за него, фи..."))) Причем, бывает, это пишут те же люди, как раз и утверждающие, что "вот раньше в НБА были мужики...")
Обычное для сегодняшнего дня раздвоение. Это относится и к другим видам спорта, в которых по утверждению некоторых раньше трава была зеленее.
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A. V.
Сабонис был неправ, провокатор, но репутация сработала против Грина
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nbawade
Ответ Homichus
Бывает, что с опытом некоторые стараются избавиться от собственного дерьмеца, но это точно не про Грина...
Написал болельщик с авой Гарнета.
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Missing Dunk
В последние несколько лет часто встречались комментарии о том, как всех достали симуляции, флопы и т. д. Ну так вот... Перед нами та самая ситуация, когда флоп был бы как раз полезен! Грин то ли не догадался картинно повалиться на паркет (в момент, когда его ногу прихватили), то ли не захотел, - и вот результат.
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старичок
Ответ Евгений Иванов
А на предсезонке у него был кулак и его тоже нужно было куда-то пристроить.
вот после того кулака его и надо было убирать из команды. хоть в конец скамейки, ибо вреда он этим кулаком принёс команде немеряно
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evgen98
Он даже не раскаивается. По идее это отягчающие обстоятельства. Дискву на всю катушку!
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Jerry Rodrogha
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну он явно не всем весом наступил. Сабонис приукрасил чуток.
Он акцентированно ударил, это по скорости движения очевидно. И с этой ноги толкнулся при прыжке.
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