Форвард «Голден Стэйт» объяснил, что произошло в эпизоде с , когда он наступил ногой на игрока «Сакраменто» и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить.

Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно.

Во время первой игры мою ногу схватил . Прямо на лицевой линии под кольцом. Судья тогда все видел, но никак не отреагировал. В этот раз рефери тоже все видел, это точно. Видимо, хватать людей за ноги – это нормально.

Перепалка со зрителями? Ничего такого, просто забавный эпизод. Плей-офф, особенная атмосфера, все дела», – заявил Грин.

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