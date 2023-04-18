Дрэймонд Грин об эпизоде с Сабонисом: «Мою ногу схватили, я ее выдернул и должен был куда-то поставить»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, что произошло в эпизоде с Домантасом Сабонисом, когда он наступил ногой на игрока «Сакраменто» и был удален с неспортивным фолом второй степени.
«Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить.
Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно.
Во время первой игры мою ногу схватил Малик Монк. Прямо на лицевой линии под кольцом. Судья тогда все видел, но никак не отреагировал. В этот раз рефери тоже все видел, это точно. Видимо, хватать людей за ноги – это нормально.
Перепалка со зрителями? Ничего такого, просто забавный эпизод. Плей-офф, особенная атмосфера, все дела», – заявил Грин.
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Игра игрой, но всегда нужно оставаться человеком, что Грину, видимо, очень тяжело дается.
Грудная клетка, отлично. и оттолкнуться ещё. Отличный план)
Он когда держал мою ногу, ещё и щекотал её, а вы знаете как я не переношу щекотку.
Что за детские отмазки, я даже не уверен, что Сабонис целенаправлено придержал, т.к. захват был между двумя локтями и по механике кажется, что он просто тянулся, что бы за лицо схватиться
Жёсткость и грязюка - не синонимы, никогда локоть Артеста в ухо Хардену не равнялся "вот раньше в НБА были мужики..."
тут по хорошему 1-2 матча дисквалификации нужно.
Праймовый Чикаго бы вынес праймовый Голден Стэйт, потому что там были альфачи, отморозки, мужики...
Вот вам, пожалуйста, Грин - настоящий отморозок из нбашных 90-х, которого, худо-бедно, сдерживают в рамках, а не эти ваши деланные ганста бэбис типа Моранта или позера Брукса. Мужик, который, быть может, и в Детройте Айзеи бы не затерялся...
И тут же поднимается вой благородных девиц:" фу-фу, таким быть, фи, как можно болеть за Голден Стэйт из-за него, фи..."))) Причем, бывает, это пишут те же люди, как раз и утверждающие, что "вот раньше в НБА были мужики...")