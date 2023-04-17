Звездный разыгрывающий « » получил повреждение в середине третьей четверти домашней встречи с « ».

Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей двенадцатиминутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.

Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.

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