Джа Морэнт неудачно приземлился на руку в матче с «Лейкерс»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил повреждение в середине третьей четверти домашней встречи с «Лейкерс».
Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей двенадцатиминутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.
Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.
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