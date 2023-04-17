Джа Морэнт неудачно приземлился на руку в матче с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил повреждение в середине третьей четверти домашней встречи с «Лейкерс».

Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей двенадцатиминутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.

Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.

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23 комментария

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arspurs9
После контакта Дэвиса с кем то сломался не Дэвис.
Звучит как анекдот
+82
-5
+77
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Дориан Грей_333
Ответ Animus
Есть скорость, есть талант, есть неплохой атлетизм, но нет мозгов.
Неплохой атлетизм?) Это исключительный атлетизм.
+59
-2
+57
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ГРУПА ЗИСК
Ответ RAMIK
Ожидание: Дэвис выбыл с травмой Бицепса. Реальность: Морант походу завершил выступление в сезоне. ЛАЛ успехов, Джа здоровья!
Я даже не уверен что отсутствие Морэнта это плохо для Мишек, если честно.
+52
-5
+47
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Arthur Ugly
В очередной раз авантюрно полез на Дэвиса (надеялся перепрыгнуть?). В этот момент равная концовка и сломалась. Джа, безусловно, творец, но уж очень безбашенный. А шанс у мишек был неплохой. Ну и Джарен Джексон выше всяких похвал сыграл. А у Лейкерс Хачимура и Ривс зарешали в нужный момент.
+44
-1
+43
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А нас РАТЬ
Цель на игру у Гризлис - обыграть ЛАЛ, цель на игру у Моранта - забить постер-данк через Девиса. В итоге, с очень большой вероятностью, - вылет в первом раунде.
+41
-2
+39
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Animus
Есть скорость, есть талант, есть неплохой атлетизм, но нет мозгов.
+32
-3
+29
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Animus
Ответ Arthur Ugly
В очередной раз авантюрно полез на Дэвиса (надеялся перепрыгнуть?). В этот момент равная концовка и сломалась. Джа, безусловно, творец, но уж очень безбашенный. А шанс у мишек был неплохой. Ну и Джарен Джексон выше всяких похвал сыграл. А у Лейкерс Хачимура и Ривс зарешали в нужный момент.
Попробовал бы такое поставить через Шака, то парня бы с пола вытирали
+28
0
+28
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ZhunusOFF
Почаще на такие постеры лезьте, спина болеть не будет.
+27
0
+27
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RAMIK
Ожидание: Дэвис выбыл с травмой Бицепса.
Реальность: Морант походу завершил выступление в сезоне. ЛАЛ успехов, Джа здоровья!
+24
-3
+21
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Сергей Пузанков
Ответ ГРУПА ЗИСК
Давай дождёмся второй игры, а потом уже будем видеть всю картину. не каждый матч Хачимура выдаёт такую игру и Ривз так разрывает в соло 14 очей в последней. Сегодня Лейкерс были хороши, не спорю. Но вспомни комменты в перерыве когда ещё не знали о возвращении Дэвиса. серия до 4 побед. пока отчётливо видно как не хватает мишкам Адамса на щите
Кажется ключевой посыл в том, что Морэнт допрыгается. Не сейчас - так позже. Не очень это дальновидно, и довольно бессмысленно.
+15
-1
+14
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A. V.
Да уж я очконул конкретно за Антония, когда их падение увидел, но обошлось, бывают чудеса на свете в такой святой день
+12
0
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Van
Ответ arspurs9
После контакта Дэвиса с кем то сломался не Дэвис. Звучит как анекдот
При чем Морант неплохо так приложился на правую ступню Дэвиса. Я прям удивился что у того на лице ни гримасы не было)
+12
0
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Fogiii
жаль Моранта, без него у Лейкерс появляется опция вандербилта на бейне и чаще выпускать бросающую пятерку.
и в концовках без Джа тяжело вывозить, он всё-таки своими проходами может делать разницу
+11
0
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ГРУПА ЗИСК
Ответ А нас РАТЬ
Цель на игру у Гризлис - обыграть ЛАЛ, цель на игру у Моранта - забить постер-данк через Девиса. В итоге, с очень большой вероятностью, - вылет в первом раунде.
Давай дождёмся второй игры, а потом уже будем видеть всю картину. не каждый матч Хачимура выдаёт такую игру и Ривз так разрывает в соло 14 очей в последней.
Сегодня Лейкерс были хороши, не спорю. Но вспомни комменты в перерыве когда ещё не знали о возвращении Дэвиса. серия до 4 побед. пока отчётливо видно как не хватает мишкам Адамса на щите
+14
-3
+11
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KappaPride
Деду похоже в кое-то веки везет с травмами.
+9
-1
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Djoyin
Риск это не благородное, а безответственное дело.
+7
0
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RAMIK
Ответ ГРУПА ЗИСК
Я даже не уверен что отсутствие Морэнта это плохо для Мишек, если честно.
После той ситуации он так и не вышел на свой уровень. Поэтому незнаю даже, возможно вы правы.
+7
-2
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RAMIK
Ответ arspurs9
Сегодня по матчу было ощущение, что когда он садился отдыхать, то игра мишек выглядела лучше.
Но без него они посыпались.
+3
0
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Archer_Great
Вот буквально пару недель назад писал, что он со своими "почти-данками" допрыгается: либо себе травму нанесет, либо - что еще хуже - сопернику (хуже, потому что соперник не виноват, что Джа недалёкий). Как говорится, получите, распишитесь. Без какого-либо злорадства, ибо ожидаемо все
+1
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arspurs9
Ответ RAMIK
После той ситуации он так и не вышел на свой уровень. Поэтому незнаю даже, возможно вы правы.
Сегодня по матчу было ощущение, что когда он садился отдыхать, то игра мишек выглядела лучше.
+1
-1
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arspurs9
Ответ RAMIK
Но без него они посыпались.
Ну тут мне кажется, что они и с ним бы посыпались. На одном Морэнте не выедешь, а там просто вся команда уже остановилась.
+1
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Александр Спирин
Ответ Archer_Great
Вот буквально пару недель назад писал, что он со своими "почти-данками" допрыгается: либо себе травму нанесет, либо - что еще хуже - сопернику (хуже, потому что соперник не виноват, что Джа недалёкий). Как говорится, получите, распишитесь. Без какого-либо злорадства, ибо ожидаемо все
С его прихода в лигу писали, что грамотно подсесть под него вообще не вопрос. Однажды нарвётся в краске обязательно. Это ж ЛАЛ и Леброн. Нашёл против кого в ПО в краске исполнять. Там первая же установка тренера против Джа - тупо подставляться на двух шагах, дальше сила тяжести всё сделает.
Весит меньше 80 кг, а с игры сверху лупить пытается с сопротивлением.
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