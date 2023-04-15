Руди Гобер вернулся в состав «Миннесоты» после дисквалификации и травмы. Набрал 21+10 в игре с «Тандер»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер вернулся в состав команды после дисквалификации, которую получил за удар одноклубника Кайла Андерсона во время матча регулярного чемпионата.
Гобер принял участие в решающем матче плей-ин с «Оклахомой» (120:95), в котором набрал 21 очко, 10 подборов и 2 передачи при 6 из 11 с игры за 33 минуты.
Француз вышел на площадку, несмотря на беспокоившие его боли в спине. Его участие в игре находилось под вопросом.
Гобер пропустил первую встречу плей-ин против «Лейкерс» в результате дисквалификации.
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