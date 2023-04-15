Руди Гобер вернулся в состав «Миннесоты» после дисквалификации и травмы. Набрал 21+10 в игре с «Тандер»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Оклахома-Сити Руди Гобер Кайл Андерсон НБА плей-ин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер вернулся в состав команды после дисквалификации, которую получил за удар одноклубника Кайла Андерсона во время матча регулярного чемпионата.

Гобер принял участие в решающем матче плей-ин с «Оклахомой» (120:95), в котором набрал 21 очко, 10 подборов и 2 передачи при 6 из 11 с игры за 33 минуты.

Француз вышел на площадку, несмотря на беспокоившие его боли в спине. Его участие в игре находилось под вопросом.

Гобер пропустил первую встречу плей-ин против «Лейкерс» в результате дисквалификации. 

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1 комментарий

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Skeleton64
Миннесота, разложившись в четвёртой четверти матча с Лейкерс, в очередной раз доказала, что хоть с Гобером, хоть без него является плюшевой командой с плюшевыми лидерами Эдвардсом и Таунсом. Кстати, судя по игре с Лейкерс, Кайл Андерсон выглядел чуть ли не самым уверенным и сильным игроком волков, только, учитывая его общий уровень, это мало на что влияло)
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