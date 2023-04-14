Руди Гобер: «Кайл Андресон по-прежнему мой брат. Иногда вы деретесь с кем-то из семьи»

Центровой «Миннесоты» рассказал о взаимоотношениях с одноклубником после стычки между игроками во время матча.

«Мы оба извинились друг перед другом и пошли дальше. Просто все немного иначе, когда миллионы людей могут смотреть разные видео и иметь мнение по поводу случившегося, но мы не можем на это повлиять. Что от нас зависит, так это уважение, которое есть между нами, и наши взаимоотношения.

Я по-прежнему люблю Кайла. Он по-прежнему мой брат. Пытаюсь объяснить людям: «Иногда вы деретесь с кем-то из семьи. Иногда вы деретесь с теми, кого любите и уважаете». Это жизнь. Идеальных людей не бывает. Ошибки случаются, но вы учитесь на них и идете дальше», – заявил Гобер.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?