Руди Гобер: «Кайл Андресон по-прежнему мой брат. Иногда вы деретесь с кем-то из семьи»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Кайлом Андерсон после стычки между игроками во время матча.

«Мы оба извинились друг перед другом и пошли дальше. Просто все немного иначе, когда миллионы людей могут смотреть разные видео и иметь мнение по поводу случившегося, но мы не можем на это повлиять. Что от нас зависит, так это уважение, которое есть между нами, и наши взаимоотношения.

Я по-прежнему люблю Кайла. Он по-прежнему мой брат. Пытаюсь объяснить людям: «Иногда вы деретесь с кем-то из семьи. Иногда вы деретесь с теми, кого любите и уважаете». Это жизнь. Идеальных людей не бывает. Ошибки случаются, но вы учитесь на них и идете дальше», – заявил Гобер.

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5 комментариев

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xamer 9
Ответ гилберт
Да там тычок был, а не удар. Не стоило наказывать и поднимать шум.
Да, буквально на прошлой неделе Хайлэнд и Пламли лоб-в-лоб схлестнулись (точнее, подбородком в лоб, Пламли огромный) и Хайлэнд оттолкнул Мейсона, но никто так не заводился от этого. Контракт и трейд Гобера сводят людей с ума. Но факт этого конфликта не отменяет то, что Гобер подвёл свою команду
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Телохранитель Джеймса Уорти
Дайте уже Миньке спокойно слиться Окле и разъехаться по домам. Летом Вамбу выберут на драфте, в Метрополитане станет вакантным место центра, Руди стоит присмотреться.
+10
-1
+9
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dens76
Ответ Удав Ховарда
Комментарий удален модератором
А почему вопрос про маму? 🧐

Я думаю он имел ввиду драки между братьями!
+1
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гилберт
Да там тычок был, а не удар. Не стоило наказывать и поднимать шум.
+3
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гилберт
Ответ Удав Ховарда
Комментарий удален модератором
По пятницам.
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Удав Ховарда
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