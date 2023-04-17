Лэрри Берд: «Дети cегодня хотят стать шутерами вместо выполнения базовых бросков со средней»

Легенда НБА Лэрри Берд считает, что эра 3-очковых бросков негативно влияет на подрастающее поколение.

«Когда я был маленьким, помню, все ребята хотели попасть с центра площадки. С четвертых по седьмые классы. Стоят там, кидают, но оно ни к чему не приводит.

И с трехочковой линией то же самое. Дети хотят стать шутерами вместо того, чтобы выполнять базовые броски со средней дистанции. Когда я выхожу побросать летом, всегда начинаю даже ближе штрафной линии и лишь потом дохожу до периметра», – сказал Берд.

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