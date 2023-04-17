Лэрри Берд: «Дети cегодня хотят стать шутерами вместо выполнения базовых бросков со средней»

Теги Лэрри Берд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА Лэрри Берд считает, что эра 3-очковых бросков негативно влияет на подрастающее поколение.

«Когда я был маленьким, помню, все ребята хотели попасть с центра площадки. С четвертых по седьмые классы. Стоят там, кидают, но оно ни к чему не приводит.

И с трехочковой линией то же самое. Дети хотят стать шутерами вместо того, чтобы выполнять базовые броски со средней дистанции. Когда я выхожу побросать летом, всегда начинаю даже ближе штрафной линии и лишь потом дохожу до периметра», – сказал Берд.

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18 комментариев

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ФомаМаня
Золотые слова!
+17
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Jerry Rodrogha
Ответ Андрей 13
Зачем бросать два, если можно забросить сразу три, ведь три больше чем два? Ну а если хочешь забить два, то иди под кольцо, может быть еще и фол дадут... Что на это можно ответить сегодня? Да пожалуй ничего. Таковы современные правила, которые и определяют игру.
Потому что бросок ставится так. Сначала ближе, потом постепенно отходишь. Проблема же именно в том, как детей на правильный тренировочный процесс настроить.
Бёрд так-то в трехе знает толк.
+14
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Батя ивана
Ответ Андрей 13
Зачем бросать два, если можно забросить сразу три, ведь три больше чем два? Ну а если хочешь забить два, то иди под кольцо, может быть еще и фол дадут... Что на это можно ответить сегодня? Да пожалуй ничего. Таковы современные правила, которые и определяют игру.
В 2К все так, в реальной жизни все посложнее)
+7
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Abdulla
Ответ TurboMen
не согласен, современный игрок должен уметь всё, а не только бросать трехочковые, двухочковые или данки делать. Идеальный пример Леброн, да он не отточил до идеала свою трёху, кто-то выше прыгает, или лучше бросает со средней, у кого-то лучше дриблинг и проходы, но именно Леброн должен быть примером универсального баскетболиста. P.S. Это ещё не учитывая что у баскетболиста должны быть навыки защиты, розыгрыша и т.д.
Старик Бёрд же про азы, про детей :)
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Идущий к реке
База от Берда
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Evincive
Полностью поддерживаю. Всё начинается с азбуки.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Бёрд ерунды не скажет)

При этом, когда у такого горе снайпера не идёт бросок в какие-то отрезки матча или вообще на серии нескольких игр, то он больше и предложить ничего не может - ни врыв в краску, ни поработать со средней, ни сам создать себе бросок не может, просто тупая пулялка из-за дуги. Но у некоторых, как у бертранса с контрактом на 16 лямов, и мотивации нет что-либо новое пробовать и изучать.
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Jerry Rodrogha
Ответ TurboMen
о том и речь, дети должны брать пример с таких как Леброн, или вон сейчас Вемба. А не загонять себя в рамки позиции, или моды. Время, антропометрия всё равно сместит акценты как надо, но начинать нужно со всего, это поможет в понимании баскетбола, как защищаться от этого и т.д.
Причём здесь рамки позиции? Речь про базовый элемент, который для всех позиций одинаковый. А то потом их после драфта переучивать как Фультца и Симмонса.
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Jerry Rodrogha
Ответ Donskoy89
А, в чем можно их винить? Карри, Лиллард, Харден и т.д. кумиры поколения. Классные игроки, все на них смотрят. Даже если не получится стать фоанчайзом, то будучи топовой пулялкой вполне можно рассчитывать на что-то в районе 80/4. На Хилда посмотрите, для примера) Вот детишки, видимо, все понимают)
Да никто их не винит. Просто правильная по технике треха ставится именно так, как Бёрд говорит. А детишки не любят скучную базу отрабатывать, им сразу хочется эдакого
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Лиллард унижатель!
Стеф в этом сезоне со средней сделал 159 бросков, а с трехи 653. Естественно дети подражают ему.
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Sekor
К этому парню точно стоит прислушаться.
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Sekor
Ему бы в тренеры, цены бы не было...
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BananaMama
Ответ Sekor
Ему бы в тренеры, цены бы не было...
Уже был, довёл Индиану до финала и завершил тренерскую карьеру по состоянию здоровья
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