Лэрри Берд: «Дети cегодня хотят стать шутерами вместо выполнения базовых бросков со средней»
Легенда НБА Лэрри Берд считает, что эра 3-очковых бросков негативно влияет на подрастающее поколение.
«Когда я был маленьким, помню, все ребята хотели попасть с центра площадки. С четвертых по седьмые классы. Стоят там, кидают, но оно ни к чему не приводит.
И с трехочковой линией то же самое. Дети хотят стать шутерами вместо того, чтобы выполнять базовые броски со средней дистанции. Когда я выхожу побросать летом, всегда начинаю даже ближе штрафной линии и лишь потом дохожу до периметра», – сказал Берд.
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Бёрд так-то в трехе знает толк.
При этом, когда у такого горе снайпера не идёт бросок в какие-то отрезки матча или вообще на серии нескольких игр, то он больше и предложить ничего не может - ни врыв в краску, ни поработать со средней, ни сам создать себе бросок не может, просто тупая пулялка из-за дуги. Но у некоторых, как у бертранса с контрактом на 16 лямов, и мотивации нет что-либо новое пробовать и изучать.