Стефен Карри обошел Лэрри Берда и Дуэйна Уэйда по передачам за карьеру

Теги Лэрри Берд Голден Стэйт Дуэйн Уэйд НБА Стефен Карри Джон Уолл Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в воскресенье обошел сразу двух легендарных игроков НБА по передачам за карьеру.

В матче с «Миннесотой» (96:99) Карри записал на свой счет 9 передач и довел карьерный показатель до отметки 5 704. Это позволило ему превзойти Лэрри Берда (5 695) и Дуэйна Уэйда (5 701), теперь он занимает 46-е место в общем списке.

На 45-й строчке Джон Уолл (5 735).

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4 комментария

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0ptimus.
Ответ Nightyork97
Что значит "мда"? Расс разыгрывающий, а не пулялка. https://youtu.be/GQpOIv_YtRE Всем глорам ГСВ посвящается. Даже у Грина больше передач за игру в среднем в сезоне чем у вашего кумира.
Движение мяча! Слышали о таком??? Так вот в гсв применяется этот стиль, по этому странно было бы ожидать от одного игрока много ассистов как от допустим Хардена, Т.Янга, Дончича
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Nightyork97
Ответ Антон Нестеренко
Дреймонд и КД в следующем году войдут в топ 100, Игги на 69 месте. Достижение Стэфа не выдающееся (Уэстбрук в десятке лучших, мда), но он и далеко не единственный распасовщик в ГСВ
Что значит "мда"? Расс разыгрывающий, а не пулялка. https://youtu.be/GQpOIv_YtRE Всем глорам ГСВ посвящается. Даже у Грина больше передач за игру в среднем в сезоне чем у вашего кумира.
+3
-1
+2
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Антон Нестеренко
Дреймонд и КД в следующем году войдут в топ 100, Игги на 69 месте. Достижение Стэфа не выдающееся (Уэстбрук в десятке лучших, мда), но он и далеко не единственный распасовщик в ГСВ
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Nightblackwolf
Великий!
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