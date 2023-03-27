Стефен Карри обошел Лэрри Берда и Дуэйна Уэйда по передачам за карьеру

Разыгрывающий « » в воскресенье обошел сразу двух легендарных игроков по передачам за карьеру.

В матче с «Миннесотой» (96:99) Карри записал на свой счет 9 передач и довел карьерный показатель до отметки 5 704. Это позволило ему превзойти Лэрри Берда (5 695) и (5 701), теперь он занимает 46-е место в общем списке.

На 45-й строчке (5 735).

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