Стефен Карри обошел Лэрри Берда и Дуэйна Уэйда по передачам за карьеру
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в воскресенье обошел сразу двух легендарных игроков НБА по передачам за карьеру.
В матче с «Миннесотой» (96:99) Карри записал на свой счет 9 передач и довел карьерный показатель до отметки 5 704. Это позволило ему превзойти Лэрри Берда (5 695) и Дуэйна Уэйда (5 701), теперь он занимает 46-е место в общем списке.
На 45-й строчке Джон Уолл (5 735).
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