«Следи за языком». У Расселла Уэстбрука случился инцидент с болельщиком «Финикса»

Теги происшествия Клипперс Финикс НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

У разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука случился инцидент с болельщиком «Финикса» в большом перерыве выездного для калифорнийцев первого матча серии (115:110, 1-0).

Уэстбрук застал мужчину с ребенком в комнате для отдыха по пути в раздевалку. Рядом с ними находился охранник «Клипперс».

«Следи за языком, ублюдок. Следи за языком», – произнес баскетболист.

«Веди себя по-мужски», – ответил болельщик.

Неизвестно, из-за чего у Уэстбрука возникли претензии к зрителю.

«Санз» заявили, что проведут расследование инцидента.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Уэстбрук решил что если защищаться сегодня, то защищаться от всего
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Рассел ещё не научился не реагировать на болельщиков, а давно пора - уже 15 лет в лиге)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Ну, не будет же Уэстбрук просто так ничего не сказавшему ему человеку говорить: следи за языком???
Всем давно известно, какой мишенью для нападок является Расс у зрителей на аренах НБА.Это очень некрасиво и лига должна вмешаться.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Alex Raycon
Это-то ладно, но мне показалось, или ребенок на видео грызет тарелку?
те это привлекло Ваше внимание, а левая рука Расса нет?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Raycon
Это-то ладно, но мне показалось, или ребенок на видео грызет тарелку?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Ответ Frost Knight
Ну что он мог сказать? Уэстбриком, скорее всего, назвал.
А по-твоему это нормально, приходить и оскорблять игрока?Да, впрочем не важно, игрока, не игрока, просто человека.С каких пор быдлу это должно сходить с рук??
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Raycon
Ответ ST-L
те это привлекло Ваше внимание, а левая рука Расса нет?
Слишком много экшена в видео, не уследил, действительно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frost Knight
Ответ Олег Иванов
А по-твоему это нормально, приходить и оскорблять игрока?Да, впрочем не важно, игрока, не игрока, просто человека.С каких пор быдлу это должно сходить с рук??
Нет, это ненормально, но вестись на это тоже неправильно. Плюс, я так понял, фанат был на территории, где отдыхают игроки? Это нарушение со стороны принимающей команды, как мне кажется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaintDOG
следи за своей игрой Расс) лучший переходящий лиги))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6LACK
Ответ Олег Иванов
Ну, не будет же Уэстбрук просто так ничего не сказавшему ему человеку говорить: следи за языком??? Всем давно известно, какой мишенью для нападок является Расс у зрителей на аренах НБА.Это очень некрасиво и лига должна вмешаться.
Из года в год происходит одно и тоже. Мы видим 1-2 новости, как раз учит жизни какого-то болельщика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frost Knight
Ответ Олег Иванов
Ну, не будет же Уэстбрук просто так ничего не сказавшему ему человеку говорить: следи за языком??? Всем давно известно, какой мишенью для нападок является Расс у зрителей на аренах НБА.Это очень некрасиво и лига должна вмешаться.
Ну что он мог сказать? Уэстбриком, скорее всего, назвал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Олег Иванов
А по-твоему это нормально, приходить и оскорблять игрока?Да, впрочем не важно, игрока, не игрока, просто человека.С каких пор быдлу это должно сходить с рук??
Учитывая то, что чернокожие и лично расс готовы оскорбиться от любого косого взгляда, ты уверен, что там вообще были какие то реальные оскорбления????
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий