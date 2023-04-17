«Следи за языком». У Расселла Уэстбрука случился инцидент с болельщиком «Финикса»

У разыгрывающего « » случился инцидент с болельщиком « » в большом перерыве выездного для калифорнийцев первого матча серии (115:110, 1-0).

Уэстбрук застал мужчину с ребенком в комнате для отдыха по пути в раздевалку. Рядом с ними находился охранник «Клипперс».

«Следи за языком, ублюдок. Следи за языком», – произнес баскетболист.

«Веди себя по-мужски», – ответил болельщик.

Неизвестно, из-за чего у Уэстбрука возникли претензии к зрителю.

«Санз» заявили, что проведут расследование инцидента.

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