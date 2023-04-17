38 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» с победы начать серию с «Финиксом»

Теги Клипперс Финикс НБА видео НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» начали серию первого раунда с «Финиксом» с выездной победы – 115:110, 1-0.

Лидер калифорнийцев Кавай Ленард записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 5 передач.

За 42 минуты реализовал 13 из 24 с игры, в его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

Кавай сыграл в плей-офф впервые с 14 июня 2021 года, когда получил серьезную травму колена.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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25 комментариев

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Rick Sorkin
Все броски с дистанции. Чудовищный Кавай.
+43
0
+43
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LilAnswer
В Кавае я никогда не сомневался, но и остальные ребята порадовали - особенно Гордон и Уэстбрук в концовке.
+30
0
+30
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Igbin
Ответ LilAnswer
В Кавае я никогда не сомневался, но и остальные ребята порадовали - особенно Гордон и Уэстбрук в концовке.
Уэстбрук вообще шикарен - своими подборами в нападении почти лишил Финикс мяча в клатче, а когда те все же получили право на атаку, опять отобрал у Санз мяч.
+30
-2
+28
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Адильхан Абдусаламов
Киборг вернулся
+17
0
+17
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Djoyin
Кавай истосковался по игре в плей-офф
+18
-1
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namankey
Ответ Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории. Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок. Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает. А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто. Джордан 118-103=15 Шакил 113-101=12 Карим 115-99=16 Хаким 108-98=10 Данкан 110-96=14 Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба) Мэджик 121-104=17 Баркли 119-105=14 Стоктон 121-104=17 (!) Мэлоун 113-101=12 Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!) Леброн 116-104=12 Карри 118-108=10 Янис 116-104=12 Йокич 125-107=18 (!) Эмбиид 116-105=11 Дончич 114-110=4 Дюрант 118-106=12 Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры. Вот такие дела.
Даже отталкиваясь от этого списка, получается около десятка претендентов на лучшего игрока в истории. У Кавая маловато чемпионств
+16
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+16
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Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории.
Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок.
Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает.

А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто.

Джордан 118-103=15
Шакил 113-101=12
Карим 115-99=16
Хаким 108-98=10
Данкан 110-96=14
Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба)
Мэджик 121-104=17
Баркли 119-105=14
Стоктон 121-104=17 (!)
Мэлоун 113-101=12
Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!)
Леброн 116-104=12
Карри 118-108=10
Янис 116-104=12
Йокич 125-107=18 (!)
Эмбиид 116-105=11
Дончич 114-110=4
Дюрант 118-106=12

Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры.

Вот такие дела.
+30
-17
+13
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Синяя_Борода
Ответ Igbin
Уэстбрук вообще шикарен - своими подборами в нападении почти лишил Финикс мяча в клатче, а когда те все же получили право на атаку, опять отобрал у Санз мяч.
Вэстбрук сегодня был ужасен и шедеврален одновременно. Так убого атаковать, и так неимоверно выжигать в защите. Если бы забил хотя бы на 3-4 броска больше у финикса вообще не было бы шансов. Да, я понимаю что все могли забить больше, но именно он сегодня смазал все на свете, при чем без особого сопротивления.
+11
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Nikita Dorodenko
Ответ Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории. Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок. Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает. А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто. Джордан 118-103=15 Шакил 113-101=12 Карим 115-99=16 Хаким 108-98=10 Данкан 110-96=14 Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба) Мэджик 121-104=17 Баркли 119-105=14 Стоктон 121-104=17 (!) Мэлоун 113-101=12 Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!) Леброн 116-104=12 Карри 118-108=10 Янис 116-104=12 Йокич 125-107=18 (!) Эмбиид 116-105=11 Дончич 114-110=4 Дюрант 118-106=12 Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры. Вот такие дела.
Ну если б в баскетбол 1на 1 играли в этом был бы какой-то смысл. А так нет. Эти цифры лишь говорят, что у этих игроков были преимущественно сильные команды, в отличие от того же Айверсона.
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laziofan
🤖💪
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Ballboy13
Киборг помноженный на вечность)
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Олег Иванов
Ох, и спасибо тебе киборг!Прямо чудесное утро, прекрасное настроение!!!
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Александр Спирин
Ответ Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории. Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок. Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает. А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто. Джордан 118-103=15 Шакил 113-101=12 Карим 115-99=16 Хаким 108-98=10 Данкан 110-96=14 Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба) Мэджик 121-104=17 Баркли 119-105=14 Стоктон 121-104=17 (!) Мэлоун 113-101=12 Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!) Леброн 116-104=12 Карри 118-108=10 Янис 116-104=12 Йокич 125-107=18 (!) Эмбиид 116-105=11 Дончич 114-110=4 Дюрант 118-106=12 Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры. Вот такие дела.
Среднее по карьере брать в баскетболе бессмысленно. Выбирайте хотя бы 3 лучших результата и только от них среднее. Показатели на пике формы, так сказать.
Какой смысл равнять одноногих инвалидов и бодрячков с той же статой?..
+2
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Олег Иванов
Ответ Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории. Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок. Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает. А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто. Джордан 118-103=15 Шакил 113-101=12 Карим 115-99=16 Хаким 108-98=10 Данкан 110-96=14 Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба) Мэджик 121-104=17 Баркли 119-105=14 Стоктон 121-104=17 (!) Мэлоун 113-101=12 Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!) Леброн 116-104=12 Карри 118-108=10 Янис 116-104=12 Йокич 125-107=18 (!) Эмбиид 116-105=11 Дончич 114-110=4 Дюрант 118-106=12 Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры. Вот такие дела.
Да, Кавай нереально крут.
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A. V.
Ответ Air Rodman
Недавно я изучал карьерную статистику Кавая. Пришел к неожиданному выводу: Кавай вполне может претендовать на звание лучшего игрока в истории. Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок. Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает. А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто. Джордан 118-103=15 Шакил 113-101=12 Карим 115-99=16 Хаким 108-98=10 Данкан 110-96=14 Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба) Мэджик 121-104=17 Баркли 119-105=14 Стоктон 121-104=17 (!) Мэлоун 113-101=12 Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!) Леброн 116-104=12 Карри 118-108=10 Янис 116-104=12 Йокич 125-107=18 (!) Эмбиид 116-105=11 Дончич 114-110=4 Дюрант 118-106=12 Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры. Вот такие дела.
Вот ещё приведет Клиппер в бухту Чемпионство и станет великим, или, как минимум, легендой
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Klna Jislime
Топ матч от Кавая, просто лютейший
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Fungus_Amongus
Киборг-убийца.
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maryat
Здоровый Кавай это страшно, здоровый Кавай в плове это очень страшно
+1
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TalSer
4-2 Клипперс. Не совсем понимаю как можно было так легко ставить на Финикс перед серией, учитывая, что они без скамейки и защиты. Здоровый Кавай может затащить любую серию
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Олег Иванов
Кавай лучший!
Как он это делает!Словно в трансе.Ему вообще по фиг, кто против него защищается.
Только без травм, тьфу тьфу тьфу.
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Can
Каравай в соло!
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Теннисный абсолют
Поздравляем наших любимых Клипперс с победой.
Курс на чемпионство - полный вперед!
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