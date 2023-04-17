« » начали серию первого раунда с « » с выездной победы – 115:110, 1-0.

Лидер калифорнийцев записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 5 передач.

За 42 минуты реализовал 13 из 24 с игры, в его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

Кавай сыграл в плей-офф впервые с 14 июня 2021 года, когда получил серьезную травму колена.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда