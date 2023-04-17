38 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» с победы начать серию с «Финиксом»
«Клипперс» начали серию первого раунда с «Финиксом» с выездной победы – 115:110, 1-0.
Лидер калифорнийцев Кавай Ленард записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 5 передач.
За 42 минуты реализовал 13 из 24 с игры, в его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.
Кавай сыграл в плей-офф впервые с 14 июня 2021 года, когда получил серьезную травму колена.
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Моя логика основывается на цифрах "атакующий рейтинг" и "защитный рейтинг". Для справки: атакующий рейтинг равен числу - сколько очков забивает игрок (команда) за 100 атак. Защитный рейтинг - сколько пропускает очков за 100 атак. Разница между этими числами должна быть, разумеется, чем больше, чем лучше. Прелесть этих рейтингов в том, что они абсолютно бесстрастны, там нет никаких поправочных коэффициентов, которые есть например в метрике Win Shares, PER и пр. Атакующий и защитный рейтинги просто тупо показывают - сколько забивает и пропускает игрок.
Итак, смотрим: у Кавая атакующий рейтинг = 119, защитный = 102. Разница = 17. То есть по карьере в целом Кавай за 100 атак забивает на 17 очков больше, чем пропускает.
А теперь вопрос - найдите игрока, у которого это цифра больше, чем у Кавая =17. Это оказалось непросто.
Джордан 118-103=15
Шакил 113-101=12
Карим 115-99=16
Хаким 108-98=10
Данкан 110-96=14
Айверсон 105-106= -1 (самая переоцененная легенда нба)
Мэджик 121-104=17
Баркли 119-105=14
Стоктон 121-104=17 (!)
Мэлоун 113-101=12
Дэвид Робинсон 116-96=20 (!!!)
Леброн 116-104=12
Карри 118-108=10
Янис 116-104=12
Йокич 125-107=18 (!)
Эмбиид 116-105=11
Дончич 114-110=4
Дюрант 118-106=12
Итак, Кавай один из самых эффективных игроков в истории НБА, круче него цифры только у Дэвида Робинсона, которого редко упоминают в числе величайших, так как он проиграл свой финал Хакиму. Из игроков сегодняшнего дня выделяется Йокич, показывающий исторические цифры.
Вот такие дела.
Какой смысл равнять одноногих инвалидов и бодрячков с той же статой?..
Как он это делает!Словно в трансе.Ему вообще по фиг, кто против него защищается.
Только без травм, тьфу тьфу тьфу.
Курс на чемпионство - полный вперед!