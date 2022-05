Лука Дончич – о намеке Букера на его склонность к симуляции: «Не особо заботит»

Разыгрывающий «Мэверикс» отреагировал на подколку со стороны защитника «Санз» .

После нарушения на нем в пятом матче Букер долго лежал на животе, а затем развернулся и с улыбкой сказал «В стиле Луки», намекая, что имитирует словенца и его симуляции.

По словам Дончича, он спокойно отнесся к действиям Букера.

«Не особо заботит», – сказал словенец.

Победить серии определится в седьмом матче в Финиксе.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»

Luka’s face when asked about Booker’s imitation of him 😂 pic.twitter.com/OukgmAc8Wa