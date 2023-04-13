Джа Морэнт подал ответный иск против подростка, обвинявшего его в избиении

Звездный разыгрывающий « » подал ответный иск против подростка, обвинявшего его в избиении.

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий «Мемфиса» Джа Мораэнт ударил подростка «12-13 раз» после того, как тот попал в него мячом.

Дело было закрыто за неимением достаточных оснований.

Адвокаты Морэнта утверждают, что ложные заявления могут стоить Джа статуса игрока символической сборной в этом сезоне и потенциально миллионов долларов.

«Попадание баскетбольным мячом в лицо – это больно; для профессионального разыгрывающего, каким является мистер Морэнт, травма глаза или носа может привести к завершению карьеры... До того, как контрзащитник солгал и до того, как он или кто-то другой распространил ложь в СМИ, мистер Морэнт был явным претендентом на одно из шести мест защитника в символических сборных. Попадание туда было бы лично значимым для Морэнта, потому что он бы получил контрактный бонус, исчисляемый миллионами долларов», – говорится в иске игрока.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что Морэнт может лишиться 30 млн долларов в случае непопадания в символические сборные сезона-2022/23.

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