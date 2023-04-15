Макс Струс исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Буллс». Чикагцы в последние полторы минуты не набирали очков

Теги Чикаго Майами НБА видео Демар Дерозан Макс Струс НБА плей-ин Баскетбол

«Майами» в пятницу обыграл «Чикаго» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.

Защитник «Хит» Макс Струс исполнил ключевой 3-очковый в концовке, поразив цель за 1:14 до завершения встречи при счете 93:91.

Чикагцы в последние полторы минуты не набирали очков. Последнее попадание гостей состоялось за 1:33 до сирены со штрафного при счете 90:93.

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1 комментарий

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salogiannis
Узнаю брата Демара! И двоюродного брата Патрика!
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