Макс Струс исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Буллс». Чикагцы в последние полторы минуты не набирали очков
«Майами» в пятницу обыграл «Чикаго» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.
Защитник «Хит» Макс Струс исполнил ключевой 3-очковый в концовке, поразив цель за 1:14 до завершения встречи при счете 93:91.
Чикагцы в последние полторы минуты не набирали очков. Последнее попадание гостей состоялось за 1:33 до сирены со штрафного при счете 90:93.
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