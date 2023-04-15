Джулиус Рэндл рассчитывает принять участие в первом матче серии с «Кливлендом»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Звездный форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл рассчитывает вернуться в строй в первом матче серии плей-офф против «Кливленда», передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Рэндл планомерно поправляется и планирует проверить состояние левого голеностопа перед игрой, прежде чем принять окончательное решение о возвращении в состав», – пишет инсайдер.

Баскетболист пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопа. В 77 встречах он в среднем набирал 25,1 очка и 10,0 подбора при 46% реализации с игры.

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2 комментария

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bunakin
Без него будет туго
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jonnysilverhand01
Тащи Нью Йорк в финал !
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