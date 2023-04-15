Джулиус Рэндл рассчитывает принять участие в первом матче серии с «Кливлендом»

Звездный форвард « » рассчитывает вернуться в строй в первом матче серии плей-офф против « », передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Рэндл планомерно поправляется и планирует проверить состояние левого голеностопа перед игрой, прежде чем принять окончательное решение о возвращении в состав», – пишет инсайдер.

Баскетболист пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопа. В 77 встречах он в среднем набирал 25,1 очка и 10,0 подбора при 46% реализации с игры.

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