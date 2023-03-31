Джулиус Рэндл пропустит остаток регулярного чемпионата

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Шэмс Чарания Баскетбол

Звездный форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, сыгравший во всех 77 матчах своей команды в этом сезоне, пропустит не менее двух недель из-за растяжения левого голеностопа, сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Инцидент произошел во второй четверти матча. Рэндл забрал подбор в нападении и сделал обманное движение, после чего Бэм Адебайо приземлился ему на ногу. Рэндл остался на паркете и исполнил штрафные броски, после чего «Никс» сфолили, чтобы произвести замену.

Рэндл завершил матч с 3 очками и 5 подборами за 15 минут игрового времени.

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2 комментария

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Evelage
Сыграть 77 матчей, почти все 82 (я уверен он сыграл бы их, если бы не травма) в наше время редкость. Скорейшего выздоровления Джулиусу, и конечно же большой респект
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Эдуард Элверс
Начало ПО вроде как тоже пропускает из-за травмы
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