Джулиус Рэндл по-прежнему тренируется без контакта
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, не получил разрешение врачей на возобновление тренировок с контактом.
По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, Рэндл уверенно двигается к возвращению в строй, но пока не участвует в полноценных тренировках команды.
Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и «Кливлендом» состоится в субботу, 15 апреля.
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