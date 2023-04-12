Джулиус Рэндл по-прежнему тренируется без контакта

Теги травмы Кливленд Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, не получил разрешение врачей на возобновление тренировок с контактом.

По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, Рэндл уверенно двигается к возвращению в строй, но пока не участвует в полноценных тренировках команды.

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и «Кливлендом» состоится в субботу, 15 апреля.

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1 комментарий

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MrFrost
Рэндл для Никс нужен только в полной готовности. У него стиль игры, как и у любого андерсайза, довольно энергозатратный и вероятность, что он будет руинить очень высока. Но это плов и конечно его возврат будут форсировать.
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