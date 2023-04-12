Джулиус Рэндл по-прежнему тренируется без контакта

Форвард « » , пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, не получил разрешение врачей на возобновление тренировок с контактом.

По словам главного тренера «Никс» , Рэндл уверенно двигается к возвращению в строй, но пока не участвует в полноценных тренировках команды.

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и « » состоится в субботу, 15 апреля.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама