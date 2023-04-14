«Панатинаикос» оштрафован на две победы за нарушение финансового фэйр-плей

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскетбол

Греческий «Панатинаикос» был оштрафован на две победы в текущем сезоне за нарушение финансового фэйр-плей во время пандемии COVID.

Согласно официальному заявлению Евролиги, организация была оштрафована на неназванную сумму денег и две победы в текущем чемпионате Евролиги.

Таким образом, «Пао» закончит регулярку на 17-й строчке, опередив лишь французский «Виллербан» (8-26). Последний матч сезона команда проведет в гостях у сербского «Партизана».

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?

 Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий