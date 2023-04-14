«Панатинаикос» оштрафован на две победы за нарушение финансового фэйр-плей

Греческий « » был оштрафован на две победы в текущем сезоне за нарушение финансового фэйр-плей во время пандемии COVID.

Согласно официальному заявлению , организация была оштрафована на неназванную сумму денег и две победы в текущем чемпионате Евролиги.

Таким образом, «Пао» закончит регулярку на 17-й строчке, опередив лишь французский «Виллербан» (8-26). Последний матч сезона команда проведет в гостях у сербского «Партизана».

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