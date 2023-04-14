Демар Дерозан о «Майами»: «Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле»
Звездный форвард «Чикаго» Демар Дерозан поделился мыслями о предстоящем матче с «Хит» за выход в плей-офф.
«Буллс» выходили победителями во всех трех встречах регулярки-2022/23.
«В этот раз все по-другому, это плей-ин. «Майами» пережил тяжелое поражение дома. Они в отчаянии. Мы должны быть еще более сконцентрированными.
Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле. Каждый раз, когда мы играли против них, мы принимали вызов, понимая, что они собираются выйти и играть жестко, выкладываться на полную», – заявил Дерозан на утренней бросковой тренировке.
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