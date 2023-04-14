Демар Дерозан о «Майами»: «Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле»

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан Баскетбол

Звездный форвард «Чикаго» Демар Дерозан поделился мыслями о предстоящем матче с «Хит» за выход в плей-офф.

«Буллс» выходили победителями во всех трех встречах регулярки-2022/23.

«В этот раз все по-другому, это плей-ин. «Майами» пережил тяжелое поражение дома. Они в отчаянии. Мы должны быть еще более сконцентрированными.

Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле. Каждый раз, когда мы играли против них, мы принимали вызов, понимая, что они собираются выйти и играть жестко, выкладываться на полную», – заявил Дерозан на утренней бросковой тренировке.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?

 Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий