Демар Дерозан о «Майами»: «Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле»

Звездный форвард « » поделился мыслями о предстоящем матче с «Хит» за выход в плей-офф.

«Буллс» выходили победителями во всех трех встречах регулярки-2022/23.

«В этот раз все по-другому, это плей-ин. « » пережил тяжелое поражение дома. Они в отчаянии. Мы должны быть еще более сконцентрированными.

Их результат в регулярном чемпионате не отражает, насколько хороша команда на самом деле. Каждый раз, когда мы играли против них, мы принимали вызов, понимая, что они собираются выйти и играть жестко, выкладываться на полную», – заявил Дерозан на утренней бросковой тренировке.

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