Дочь Демара Дерозана не полетела в Майами

Дочка Демара Дерозана не поможет « » в решающем матче плей-ин против « ».

«У нее сегодня школа, я только что говорил с ней утром по дороге. Нет, ее здесь не будет. Покинула заявку на матч», – сказал Демар на утренней бросковой тренировке.

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