Дочь Демара Дерозана не полетела в Майами

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан Баскетбол

Дочка Демара Дерозана не поможет «Чикаго» в решающем матче плей-ин против «Майами».

«У нее сегодня школа, я только что говорил с ней утром по дороге. Нет, ее здесь не будет. Покинула заявку на матч», – сказал Демар на утренней бросковой тренировке.

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6 комментариев

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Stan WarHammer
Эх, проиграют теперь. Одна надежда на Лёху Карузо.
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Марсель Объелся
Жаль
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Адильхан Абдусаламов
Ну все,сушите весла,быки
+1
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Антон Антнов
Без Диар нет шансов.
0
-1
-1
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Vovanchik127
Я рад этому, хоть и симпатизирую Чикаго.
Один раз это было прикольно, но слышать эти вопли второй матч к ряду - перебор.
+10
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Bashibuzuck
Жалко, здорово бы помогла😒
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