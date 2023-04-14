Дочь Демара Дерозана не полетела в Майами
Дочка Демара Дерозана не поможет «Чикаго» в решающем матче плей-ин против «Майами».
«У нее сегодня школа, я только что говорил с ней утром по дороге. Нет, ее здесь не будет. Покинула заявку на матч», – сказал Демар на утренней бросковой тренировке.
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Один раз это было прикольно, но слышать эти вопли второй матч к ряду - перебор.