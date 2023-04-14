Руководитель команды Восточной конференции: «Лейкерс» могут предпринять попытку заполучить Джордана Кларксона»

Один из руководителей команды Восточной конференции поделился мнением, что защитник «Юты» будет являться ценным активом в это межсезонье.

«Есть команды, которые посмотрят на него и скажут: «Это именно то, что нам нужно». Надежный бомбардир, умный игрок, способен выйти и со скамейки, и в старте, отличный партнер по команде. « » действительно хотели попробовать переманить его.

Но «Юта» скорее предпочтет предложить ему новый контракт, а если они собираются его обменять, то сделают это позже, когда у них будет больше рычагов давления. Я не удивлюсь, если «Лейкерс» предпримут еще одну попытку заполучить Кларксона», – приводит слова руководителя Heavy.

В минувшей регулярке 30-летний Кларксон в среднем набирал 20,8 очка и 4,4 подбора, реализуя 44,4% бросков. У игрока есть опция на 14,3 млн долларов на сезон-2023/24.

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