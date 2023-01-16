Джордан Кларксон: «Я играю на уровне Матча всех звезд»

Атакующий защитник «Юты» считает, что заслуживает приглашения на Матч всех звезд, который в этом году пройдет в Солт-Лейк-Сити.

«Я играю на уровне Матча всех звезд.

Я знаю, что нам нужно выиграть больше матчей до перерыва на Матч всех звезд, чтобы подняться на вершину Запада, но мне кажется, я играю на высоком уровне.

На Западе много талантливых защитников, но мне кажется, я мог бы представлять Юту и Филиппины на всех звезд. Я был бы благодарен», – сказал Кларксон.

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