Джордан Кларксон: «Я играю на уровне Матча всех звезд»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Юта Джордан Кларксон Баскетбол

Атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон считает, что заслуживает приглашения на Матч всех звезд, который в этом году пройдет в Солт-Лейк-Сити.

«Я играю на уровне Матча всех звезд.

Я знаю, что нам нужно выиграть больше матчей до перерыва на Матч всех звезд, чтобы подняться на вершину Запада, но мне кажется, я играю на высоком уровне.

На Западе много талантливых защитников, но мне кажется, я мог бы представлять Юту и Филиппины на Матче всех звезд. Я был бы благодарен», – сказал Кларксон.

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
С его статой человек 50-60 играют на уровне матча звезд
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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